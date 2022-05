Aktualizacja Windows 11 zepsuła tryb awaryjny

Istnieje tymczasowe rozwiązanie.

Windows 11 KB5012643 psuje tryb awaryjny

Tymczasowe rozwiązanie problemu

Z pewnością tęskniliście za naszymi doniesieniami o awariach w systemach Windows 10 i Windows 11. Wprawdzie prawdziwy ich wysyp powinien nastąpić po zaplanowanej na 10 maja aktualizacji w ramach cyklu Patch Tuesday, ale i teraz nie brakuje drobnych poprawek, które powodują wcale nie tak małe problemy. Jedną z nich jest opcjonalna łatka Windows 11 KB5012643, psująca na niektórych komputerach działanie bardzo ważnego elementu systemowego.Tryb awaryjny w Windows pozwala uruchomić komputer z minimum składników niezbędnych do jego działania, potencjalnie umożliwiając usunięcie wirusów lub poważnych błędów z systemu. Opcjonalna aktualizacja Windows 11 czyni ten tryb w zasadzie nieużywalnym.na pecetach u części użytkowników OS-u wywołała błąd, który powoduje migotanie ekranu po uruchomieniu urządzenia w trybie awaryjnym. Zgodnie z doniesieniami obraz w trybie awaryjnym Windows 11 po zainstalowaniu aktualizacji migocze m.in. podczas uruchamiania Eksploratora plików, menu Start i kilku innych elementów systemu.Problem został dostrzeżony w zasadzie natychmiast po wydaniu opcjonalnej aktualizacji zbiorczej, a użytkownicy poinformowali o nim w Centrum opinii. Internauci korzystający z Twittera również piszą o problemie, a Microsoft ponoć udostępnił aktualizację, która eliminuje błąd. Ta zainstaluje się automatycznie i bez udziału użytkowników na przestrzeni kolejnych godzin, o ile oczywiście jeszcze nie została zainstalowana.W dokumencie pomocy technicznej Microsoft podaje, że tryb awaryjny nie działa, gdy uruchamia się go przy użyciu opcji bez połączenia sieciowego. Chociaż firma wydała awaryjną aktualizację po stronie serwera, jeśli tryb awaryjny na Twoim komputerze nadal nie działa, powinieneś uruchamiać go tymczasowo z włączoną obsługą sieci.Źródło: Microsoft