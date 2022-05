Launcher z Nothing Phone udostępniony. Pobierz go i sprawdź, jeśli...

Pokochasz go za minimalizm.

Nothing Launcher już jest

Smartfon Nothing Phone 1 zadebiutuje dopiero latem 2022 roku, ale już teraz użytkownicy telefonów z Androidem mogą wypróbować jak będzie działał jego interfejs. Firma założona przez Carl Pei, współzałożyciela OnePlus, udostępniła właśnie charakterystyczny launcher, który widniał na dotychczasowych materiałach promujących jej pierwsze urządzenie. Niestety, nie każdy z niego skorzysta, przynajmniej na razie.Na wstępie kluczowa informacja: na ten moment Nothing Launcher jest dostępny wyłącznie dla smartfonów Samsung Galaxy S21 i Galaxy S22 , a także Google Pixel 5 i nowszych. Do urządzeń tych wkrótce dołączą również telefony marki OnePlus. Kiedy przyjdzie czas na pozostałe smartfony? Trudno powiedzieć.Nothing Launcher zwraca uwagę bardzo ciekawym, minimalistycznym projektem, zbliżonym nieco do czystego Androida i w pewnym sensie przypominającym oprogramowanie stosowane na smartfonach marki OnePlus. Obecnie do dyspozycji użytkowników oddano jedynie trzy widżety Nothing w postaci dwóch zegarów i widżetu pogodowego oraz opcję zmiany rozmiaru ikon i folderów, celem poprawy ich widoczności. Nie zabrakło tapety znanej z zapowiedzi oraz korespondującej z nią palety kolorów.