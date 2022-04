Shadowmatic - łamigłówki niczym teatr cieni (recenzja gry)

Oryginalna produkcja z niepewną przyszłością.





Shadowmatic – gra pełna zagadek przestrzennych

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 3,89 zł-31,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Twórcy gier mobilnych właściwie nigdy nie mogą uznać swojego produktu za w pełni ukończony i zamknięty. Poprawki błędów, optymalizacja pod nowe wersje systemu, nowe funkcje - przedłużanie cyklu życia gry wymaga sporo pracy. Co zatem myśleć o tytule, który nie był aktualizowany od dwóch lat?Sytuacja dotyczy gry Shadowmatic. Mamy tu do czynienia z ciekawym tytułem dla miłośników łamigłówek przestrzennych. Naszym zadaniem jest manipulowanie trójwymiarowymi elementami w taki sposób, by rzucany cień przybrał zadany kształt.W rozwiązaniu zadania pomaga wskaźnik u dołu ekranu, który informuje o zbliżaniu się do prawidłowego ustawienia. Możemy również korzystać z podpowiedzi (mikropłatności). Cały system jest dobrze przemyślany - poziom trudności stopniowo rośnie, a rozwiązywanie zagadek relaksuje i daje satysfakcję.Oprawa graficzna została wykonana dość ambitnie i cieszy oko. Smartfony z niższej półki mogą mieć jednak nieco problemów z płynnością animacji.Za darmo dostępnych jest 14 poziomów. Pełna wersja gry to wydatek niecałych 15 złotych (ponad 100 poziomów). Trzeba przyznać, że to dość uczciwa propozycja.Wracamy tu jednak do pytania z początku. Gra Shadowmatic nie otrzymała aktualizacji od prawie dwóch lat i wygląda na porzucony projekt. Szkoda, bo to całkiem wciągający tytuł. Trudno w takiej sytuacji polecać zakup pełnej wersji. Przed ewentualnym zakupem proponuję porządnie przysiąść do darmowych poziomów i sprawdzić, czy na naszym smartfonie gra działa bezproblemowo.