Google ułatwi przywracanie zamkniętych kart w Chrome na Androidzie

Prace nad funkcją już trwają.

Nowa przydatna funkcja zmierzająca do Chrome na Androidzie

Chrome – szybkie przywracanie kart na PC

Zdarzyło Ci się kiedyś przez przypadek zamknąć jedną kartę w Google Chrome? Jeśli tak, jej przywrócenie nie było problemem, ani na PC, ani w mobilnej wersji przeglądarki. Jeśli jednak zamknąłeś przypadkowo okno z kilkunastoma a nawet kilkudziesięcioma kartami, o ile na PC mogłeś przywrócić je wszystkie dwoma kliknięciami, to mobilna aplikacja Chrome pozwala na przywracanie kart tylko jedna po drugiej. Jest to spory problem, ale wygląda na to, że wkrótce pojawi się jego rozwiązanie.Przedstawiciele serwisu Chrome Story trafili niedawno na eksperymentalną flagę w kodzie Chromium, którą Google zdaje się wykorzystywać do testowania funkcji szybkiego przywracania wielu kart na raz w Google Chrome na Androidzie. Opis kodu sugeruje, że Google zamierza uzupełnić menu Ostatnie karty o opcję przywrócenia wielu kart na raz i/lub poszczególnych grup kart.Bardzo możliwe, że nowa funkcja już wkrótce zadebiutuje na urządzeniach z systemem Android w eksperymentalnej wersji Google Chrome – Chrome Canary. Wkrótce potem powinna ona trafić do stabilnego wydania przeglądarki giganta z Mountain View.Dla przypomnienia, jeśli zamkniesz wiele kart na raz lub całe okno w Google Chrome na komputerze osobistym, wystarczy że klikniesz w ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu programu, w wyświetlonym menu najedziesz wskaźnikiem na pozycję historia, następnie na liczbę zamkniętych kart i klikniesz w opcję przywróć okno. Tę samą funkcję możesz aktywować skrótem klawiszowym Ctrl + Shift + T. Jest ona dostępna od dawna i mocno ułatwia życie.