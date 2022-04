Microsoft Edge z wbudowanym VPN. VPN wchodzi do mainstreamu?

Darmowy VPN od Cloudflare.

VPN w Microsoft Edge

Wygląda na to, że Microsoft szykuje bardzo miłą niespodziankę dla wszystkich użytkowników przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Firma z Redmond testuje zintegrowaną z przeglądarką usługę VPN, dostarczaną przez firmę Cloudfare. Ma ona dodać dodatkową warstwę prywatności i bezpieczeństwa dla kilkunastu procent internautów. To doskonały sposób na popularyzację VPN wśród mniej zaawansowanych technologicznie internautów, którzy na co dzień korzystają z Edge'a.Niedawno odkryta strona pomocy technicznej w obrębie oficjalnej witryny Microsoftu szczegółowo opisuje funkcję "Microsoft Edge Secure Network", która zapewnia szyfrowanie danych i zapobiega śledzeniu online, dzięki technologii dostarczanej przez Cloudflare. Co ważne, funkcja nie jest jeszcze dostępna, nawet w Edge Dev Channel.Microsoft Edge Secure Network wydaje się być podobna do usługi Cloudflare 1.1.1.1. Jest to zasadniczo usługa proxy lub VPN, która szyfruje dane przeglądania, aby chronić je przed niepożądanym nasłuchem, na przykład ze strony usługodawcy internetowego. Gwarantuje również prywatność lokalizacji internauty, dzięki czemu da się za jej pomocą uzyskać dostęp do witryn z ograniczeniami geolokacyjnymi lub treści zablokowanych w danym kraju.