Wygląd przeglądarki Microsoft Edge znów zostanie odświeżony

Nowości w Edge Canary

Windows 11 zadebiutował wraz z mocno odświeżonym designem w stosunku do Windows 10. No, nie wszystkie powiązane z nim aplikacje zostały odświeżone od razu, ale Microsoft stara się stopniowo odnawiać wygląd kolejnych programów. Na przykład, w programie Insider testowana jest obecnie nowa wersja Menedżera zadań Jedną z aplikacji, której odświeżony wygląd już od dłuższego czasu możemy podziwiać w stabilnym wydaniu Windows 11, jest domyślna przeglądarka internetowa systemu – Microsoft Edge. Niemniej, Microsoft szykuje dla niej kolejne ulepszenia – ulepszenia, które sprawią, że ta będzie jeszcze lepiej pasować do designu Windows 11.Niektórzy użytkownicy przeglądarki Microsoft Edge Canary otrzymali dostęp do dwóch eksperymentalnych funkcji, które wpływają na jej wygląd. Pierwsza z nich sprawia, że wszystkie rogi kart otwartych w przeglądarce są zaokrąglone, niczym w Firefoxie. Druga wprowadza charakterystyczne dla Windows 11 efekt Mica w pasku tytułowym i pasku narzędzi Edge’a Canary.