Menedżer zadań w Windows 11 stanie się bardziej kolorowy

Idą kolejne zmiany.

Kolejna zmiana w Menedżerze zadań

Windows 11 – kolor wiodący

Menedżer zadań Windows 11 zaciągający kolor wiodący systemu w trybie jasnym i ciemnym – zrzuty ekranu z prezentacji Microsoftu. | Źródło: Microsoft

Windows 11 – jak zainstalować?

Już od jakiegoś czasu wiadomo, że Windows 11 ma otrzymać z czasem odświeżony Menedżer zadań. Pierwszą wersję takiego odświeżonego Menedżera zadań można już nawet testować w kanale Dev i Beta programu Insider Windows 11. Jak się jednak okazuje, program ten ma doczekać się kolejnych zmian, a dokładniej mówiąc ma zyskać trochę więcej kolorów.Ulepszoną wersję odświeżonego Menedżera zadań dla Windows 11 Microsoft pokazał podczas wydarzenia Windows Insider Webcast. Tak jak Menedżer zadań w kanałach Dev i Beta programu Insider wspiera on tryb ciemny, posiada umieszczony po lewej stronie dedykowany panel boczny z zakładkami i charakteryzuje się nowoczesnym designem. Jedna cecha go jednak wyróżnia.Dzięki prezentacji Microsoftu przekonaliśmy się, iż Microsoft w końcu sprawi, że i Menedżer zadań będzie w Windows 11 zaciągał kolor wiodący ustawiony w systemie, wybrany przez użytkownika w opcjach personalizacji. To świetna wiadomość.System Windows 11 można personalizować na wiele sposobów – ustawiając jego tapetę, tworząc własne kompozycje, zmieniając położenie menu start, zawartość paska zadań, decydując się na korzystanie z jasnego lub ciemnego trybu czy wybierając kolor wiodący systemu. Wybór koloru wpływa na barwę akcentów interfejsu w menu Start systemowej wyszukiwarce i nie tylko. Mógłby on jednak wpływać na więcej elementów.Na szczęście, wygląda na to że wkrótce Menedżer zadań w Windows 11 stanie się kolejnym elementem, w którym będzie wyświetlany kolor wiodący systemu. Ale w jaki sposób kolor wiodący ma być w nim wyświetlany? Zarówno w jasnym jak i ciemnym trybie będzie on widoczny w tle tabeli z parametrami poszczególnych procesów.Podczas wydarzenia Windows Insider Webcast Microsoft poinformował, że zaktualizowany Menedżer zadań, ze wsparciem dla wiodącego koloru systemu, trafi do kanałów programu Insider Windows 11 w przyszłej kompilacji. Kiedy to nastąpi? Tego nie wiadomo. Nie pozostaje nam nic innego, jak mieć nadzieję, że dojdzie do tego wkrótce.Najprawdopodobniej odświeżony Menedżer zadań trafi do wydania stabilnego Windows 11 w aktualizacji 22H2, znanej też jako Sun Valley 2. Ta zadebiutuje najprawdopodobniej już tego lata.Windows 11 jest stopniowo udostępniany kolejnym użytkownikom Windows 10 w formie bezpłatnej aktualizacji. Bardzo możliwe, że możesz już zaktualizować swój komputer z Windows 10 do Windows 11 za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli tak jednak nie jest, na dokonanie aktualizacji pozwoli Ci asystent aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności przeprowadź czystą instalację systemu, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Istotne jest, (a w niektórych przypadkach nawet wymagane przez Microsoft) abyś przed instalacją Windows 11 na komputerze sprawdził, czy ten spełnia wymagania systemu. Pozwoli Ci na to aplikacja PC Health Check . Microsoft ostrzega, by nie przeprowadzać instalacji na niewspieranych konfiguracjach sprzętowych ze względu na potencjalne błędy.Źródło: Microsoft / fot. tyt. Canva