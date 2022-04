Google udostępniło pierwszą publiczną betę Androida 13

Można już testować.

Co nowego?

Źródło: Google

Zgodnie z harmonogramem, Google powiadomiło właśnie o wypuszczeniu Androida 13 w wersji Beta 1, którą mogą już pobrać niektórzy użytkownicy smartfonów z serii Pixel We wpisie na oficjalnym blogu Androida, Google zachęca do pobierania oprogramowania, dzielenia się opiniami i zgłaszania błędów.Jak zapewnił Dave Burke, wiceprezes ds. inżynierii, zespół rozwijający Androida 13 koncentruje się w ostatnim czasie przede wszystkim na prywatności i bezpieczeństwie. Beta 1 zawiera kilka nowości, jak na przykład uprawnienia dotyczące powiadomień, selektor zdjęć, tematyczne ikony aplikacji czy ulepszoną obsługę lokalizacji i języków.Dużą uwagę poświęcono również rozdziałowi uprawnień udzielanych aplikacjom, w zależności od typu plików, do których dajemy dostęp. Teraz osobną zgodę trzeba będzie wyrazić do zdjęć, osobną do plików audio i filmów.Naprawiono też problem dotyczący eSIM - teraz już możliwa jest obsługa kilku numerów równocześnie.Po Androidzie 13 nie należy spodziewać się rewolucji w zakresie oprawy graficznej - ta miała miejsce w ubiegłym roku. Z pewnością zobaczymy jednak kosmetyczne poprawki i drobne usprawnienia, których część jest już widoczna w Beta 1.Kolejne wersje beta pojawią się w maju i czerwcu, stabilna edycja ma być dostępna w wakacje, a zaraz po nich zobaczymy system w finalnej wersji. W dniach 11 i 12 maja odbędzie się z kolei konferencja Google I/O, na której dowiemy się zapewne więcej na temat tegorocznej edycji systemu.Źródło: Google / fot. tyt. Google