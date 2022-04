Instagram pozwoli przypiąć wybrane posty do profilu

Instagram planuje wprowadzić interesującą funkcję

#Instagram is working on the ability to pin posts in your profile pic.twitter.com/MkQhAXCBp6 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 29, 2022

Instagram już wkrótce pozwoli użytkownikom na przypięcie konkretnych postów do profilu. Wyróżnione wpisy byłyby widoczne nad siatką zdjęć, podobnie jak to ma miejsce w przypadku Relacji. Funkcja znajduje się obecnie w fazie testów – dostęp do niej ma na ten moment zaledwie garstka internautów.Ostatnio mamy do czynienia z dosyć częstą implementacją nowości do Instagrama. Nie tak dawno informowaliśmy Was chociażby o opcji oznaczenia produktów w postach oraz szeregu usprawnień mających na celu zwiększenie oryginalności treści . Jak się okazuje – to nie wszystko, co przygotowują programiści. Czego więc mogą spodziewać się konsumenci?Rzecznik firmy Meta poinformował redakcję portalu TechCrunch o rozpoczętych niedawno zewnętrznych testów funkcji umożliwiającej wyróżnienie wybranych wpisów do profilu. Dostęp do funkcji będzie można uzyskać poprzez wybranie opcji „Przypnij do swojego profilu” widocznej w menu (ikona trzech kropek) przy każdym zdjęciu lub ich grupie.