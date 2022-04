Sklep Play wyświetli więcej informacji o danych zbieranych przez aplikacje

Nowa funkcja pojawiła się właśnie w Sklepie Play

Użytkownicy chcą wiedzieć, w jakim celu zbierane są ich dane i czy twórca aplikacji udostępnia je osobom trzecim. Ponadto użytkownicy chcą wiedzieć, w jaki sposób twórcy aplikacji zabezpieczają dane użytkowników po pobraniu aplikacji. Dlatego właśnie stworzyliśmy sekcję Bezpieczeństwo danych, aby umożliwić twórcom aplikacji wyraźne zaznaczenie, jakie dane są gromadzone i w jakim celu są wykorzystywane. Użytkownicy mogą także sprawdzić, czy aplikacja potrzebuje tych danych do działania lub czy ich zbieranie jest opcjonalne.

Google ogłosiło właśnie wprowadzenie zupełnie nowej sekcji do Sklepu Play. Została ona nazwana „Bezpieczeństwo danych” i będą pojawiać się informacje o tym, w jaki sposób aplikacje gromadzą, udostępniają i zabezpieczają dane konsumentów. Deweloperzy zostaną zmuszeni do uzupełnienia tych wszystkich informacji na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy.Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to Google ma do tego wszystkiego dosyć dziwne podejście. Regularnie możemy usłyszeć o staraniach koncernu jeśli chodzi o zwiększanie prywatności internautów i dbanie o to, by nie pobierali oni podejrzanych usług. Jednocześnie jednak planowane jest pozbycie się tak istotnych funkcji, jak np. możliwość sprawdzenia daty ostatniej aktualizacji aplikacji dostępnych w Sklepie Play.Teraz z kolei mamy do czynienia z implementacją zupełnie nowej sekcji, którą znajdziemy docelowo w szczegółach każdej gry czy programu.stanie się miejscem, gdzie deweloperzy będą musieli poinformować konsumentów o sposobie gromadzenia, udostępniania i zabezpieczania danych. Jeśli w praktykach dotyczących przetwarzania danych zajdą jakiekolwiek zmiany, to stosowna aktualizacja będzie musiała się znaleźć w udostępnionej właśnie zakładce.Jak możemy wyczytać w oficjalnym oświadczeniu:Przy okazji wymieniono informacje, które mogą zostać ukazane przez twórców aplikacji.Poza tym gigant z Moutain View zapowiedział, że w przyszłości użytkownicy mogą spodziewać się jeszcze większej ilości zmian i funkcji należących do sektora bezpieczeństwa. Przykładem jest większa kontrola nad zainstalowanymi usługami dzięki zaimplementowaniu prostych funkcji uprawnień.Jeśli natomiast chodzi o opisaną sekcję „Bezpieczeństwo danych”, to powinna ona być powoli wdrażana u wszystkich użytkowników. Jeśli jeszcze jej u siebie nie widzicie, to pozostaje uzbrojenie się w cierpliwość.Źródło: Google