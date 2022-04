Windows 11 KB5012643 z kilkoma ważnymi zmianami

System otrzymał nową aktualizację.

Windows 11 KB5012643 – jak zainstalować?

Aktualizacja zbiorcza KB5012643 gotowa do pobrania w usłudze Windows Update. | Źródło: mat. własne

Aktualizacja KB5012643, czyli cały szereg poprawek błędów

Windows 11 – jak dokonać przesiadki?

Windows 11 w kanale stabilnym doczekał się nowej aktualizacji zbiorczej. KB5012643, bo tak brzmi jej nazwa, nie dość że naprawia wiele błędów, to wprowadza co nieco istotnych zmian. Przekonaj się, o jakich zmianach mowa.Na początek warto wspomnieć, że KB5012643 jest aktualizacją opcjonalną. Ta nie pobierze się zatem automatycznie. Aby ją zainstalować, musisz przejść do usługi Windows Update i kliknąć w baner z napisem Pobierz i zainstaluj w ramce o treści „2022-04 Aktualizacja zbiorcza dla systemu Windows 11 dla systemów opartych na architekturze x64 (KB5012643) jest dostępny.”, o ile ta jest na Twoim komputerze widoczna.W razie problemów z instalacją aktualizacji KB5012643 za pośrednictwem usługi Windows Update, możesz skorzystać z innego sposobu instalacji. Odwiedź stronę katalogu aktualizacji Microsoftu i pobierz instalator offline aktualizacji.Aktualizacja KB5012643 nie jest zbyt duża, ale wprowadza do Windows 11 kilka ulepszeń. Po pierwsze, Microsoft sprawił w niej, że od teraz temperatura będzie wyświetlana nad ikoną pogody na pasku zadań. Naprawiono również błąd, który powodował częściowe ucinanie napisów w materiałach wideo oraz taki, który powodował ich przesunięcie.Innym błędem naprawionym w KB5012643 był ten, który wywoływał BSOD przy starcie systemu Windows 11. Rozprawiono się też z problemem wycieku pamięci, który pojawiał się na komputerach uruchomionych dłużej niż przez 24 godziny i wieloma, wieloma innymi. Pełną listę usprawnień dokonanych w Windows 11 za pośrednictwem aktualizacji KB5012643 znajdziesz tutaj Windows 11 jest stopniowo udostępniany kolejnym użytkownikom Windows 10 w formie bezpłatnej aktualizacji. Bardzo możliwe, że możesz już zaktualizować swój komputer z Windows 10 do Windows 11 za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli tak jednak nie jest, na dokonanie aktualizacji pozwoli Ci asystent aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności przeprowadź czystą instalację systemu, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Istotne jest, (a w niektórych przypadkach nawet wymagane przez Microsoft) abyś przed instalacją Windows 11 na komputerze sprawdził, czy ten spełnia wymagania systemu. Pozwoli Ci na to aplikacja PC Health Check . Microsoft ostrzega, by nie przeprowadzać instalacji na niewspieranych konfiguracjach sprzętowych ze względu na potencjalne błędy.Źródło: Microsoft / fot. tyt. Canva