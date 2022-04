System Android 14 z nawą kodową nawiązującą do nietypowego ciasta

Od Androida 9 Pie firma Google zaprzestała wyraźnego posługiwania się dodatkowymi nazwami swojego mobilnego systemu operacyjnego, choć tak naprawdę nie zniknęły całkowicie z użycia. W końcu pozostały w nieformalnych wewnętrznych nazwach kodowych. Android 10 to Quince Tart, Android 11 otrzymał miano Red Velvet Cake, a Android 12 Snow Cone. Co z kolejnymi systemami?



Słyszeliście o cieście do góry nogami? Taką nieformalną nazwę kodową otrzymał Android 14

Android 13, który otrzymał dopiero drugą wersję developer preview w marcu 2022, nosi miano Tiramisu. Nazwy nie trzeba tłumaczyć, ciasto jest znane także u nas. Jednak właśnie okazało się, jak będzie można kodowo nazywać kolejną edycję Androida 14. Nie jest to coś, co od razu skojarzy typowy wielbiciel słodkości z Polski.





Odwrócone ciasto z Androida 14, czyli deser pieczony do góry nogami

Oczywistym jest, że będzie to deserowe danie na literę U, ale jakie konkretnie? Kolejnym systemem miałby być Android 14 Upside Down Cake (w kodzie Android Open Source Project dosłownie jako UpsideDownCake bez spacji). Można to tłumaczyć jako odwrócone ciasto albo ciasto do góry nogami.Jeśli do tej pory nie słyszeliście o podobnego typu deserze, to chodzi o ciasto pieczone odwrotnie niż tradycyjnie większość tego typu potraw. Dodatki, które normalnie umieszcza się na górze ciasta (np. owoce, różnego typu masy), powinny być na dnie formy. Po upieczeniu po prostu odwraca się ciasto i tym samym nadaje mu typową formę podczas podawania. Jednymi z najpopularniejszych deserów tego typu są amerykańskie ciasto ananasowe czy francuskie Tarte Tatin. Co ciekawe kiedyś omawiane ciasto było nazywane ciastem z patelni z racji jego powszechnego przyrządzania na kuchence zamiast w piekarniku i formie do pieczenia. Taki też wariant (bananowy) możecie zobaczyć w powyższym przepisie wideo z napisami (także polskimi).