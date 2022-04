Nowa aplikacja Strefa Canal+. Wygodne zarządzanie swoimi usługami dla abonentów

Do tej pory abonenci platformy telewizyjnej Canal+ musieli posiłkować się stroną internetową, aby zarządzać swoimi usługami czy sprawdzać różne kwestie dotyczące własnych pakietów. Teraz można to zrobić jeszcze wygodniej z urządzenia mobilnego dzięki aplikacji Strefa Canal+, która jest dostępna na smartfony i tablety.



Jesteś abonentem Canal+? Zarządzaj swoimi usługami w aplikacji Strefa Canal+ na Androidzie i iOS

W aplikacji Strefa Canal+ (podobnie jak w serwisie internetowym) można chociażby sprawdzać szczegóły swoich umów i pakietów, dokupować nowe usługi (również dodatkowe jak np. Netflix lub Tidal) czy rozszerzać obecne, kontrolować i realizować opłaty (w tym ustawić cykliczne płatności), przeglądać aktualną ofertę i promocje, rozwiązywać problemy techniczne (m.in. przeglądając materiały pomocy lub kontaktując się chociażby przez czat) i monitorować stan pakietów internetowych lub połączeń (dla ofert telefonu i Internetu, w końcu Canal+ to już nie tylko sama telewizja).

Przykładowe zrzuty z interfejsu aplikacji Strefa Canal+ / Foto: Canal+ @ Google Play

Program dostępny jest od kwietnia na smartfony i tablety z systemami Android oraz iOS/iPadOS. Aplikacjęz naszej bazy. Warto zaznaczyć, że obecne opinie w sklepie Google Play to głównie same najwyższe 5/1 i najniższe 1/1. Opcji pośrednich jest wyjątkowo mało. Spora część użytkowników narzeka na problemy z logowaniem, choć zaczęły się pojawiać komentarze, w których internauci zaznaczają, że w ich przypadku były to tylko już niewystępujące czasowe usterki.