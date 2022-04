5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #284]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

STFO

Cena: 0 zł / Android: 5.0 i nowsze

W tym tygodniu proponujemy narzędzie ułatwiające zarządzanie powiadomieniami na smartfonie, nowoczesną aplikację do organizacji pracy w zespołach, a także minimalistyczny notatnik motywacyjny. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się z symulatorem łowienia ryb oraz sportowym tytułem w klimacie retro.

QuestMate

Cena: 0 zł / Android: 5.0 i nowsze

Narzędzie ułatwiające zarządzanie powiadomieniami na smartfonie. Pozwala utworzyć reguły dla wybranych aplikacji lub powiadomień zawierających wskazane słowa. Wśród dostępnych akcji jest automatyczne wyciszenie lub odrzucenie powiadomienia, ustawienie dowolnego dźwięku dla wskazanych powiadomień czy automatyczna odpowiedź na wiadomość.Dodatkowym atutem jest możliwość ustawienia przypomnień dla szczególnie istotnych powiadomień.

Dreamer

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Android: 5.0 i nowsze

Nowoczesna aplikacja do organizacji pracy, szczególnie przydatna w zespołach. Pozwala tworzyć czytelne workflowy. Opiera się na łatwych w obsłudze szablonach. Wystarczy rozpocząć od wprowadzenia listy zadań do wykonania. Następnie możemy uzupełnić notatki, dodać przydatne linki i przypisać konkretne osoby do zadań. Nie zabrakło również możliwości ustalania terminów dla każdego etapu i funkcji przypominania.

Rapala Fishing

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 14,99 zł-119,99 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Minimalistyczny notatnik stworzony z myślą o osobach, które chcą uporządkować swoje cele i marzenia. Aplikację wyposażono jedynie w najbardziej przydatne funkcje. Każdy wpis zawiera tytuł i datę dodania. Możemy wprowadzać opis i listę zadań do wykonania. W ten sposób łatwo jest wyznaczyć sobie cel i ustalić kroki niezbędne do jego realizacji. Aplikacja wyróżnia się lekkim i nowoczesnym interfejsem utrzymanym w pastelowej kolorystyce.

Retro Bowl

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,89 zł-49,99 zł za element / Android: 4.1 i nowsze

Gra symulacyjna dla miłośników łowienia ryb w trójwymiarowej oprawie graficznej. Dobieramy odpowiedni sprzęt, szlifujemy umiejętności i ustalamy najlepszą strategię do panujących warunków. Łowimy w kilkudziesięciu lokalizacjach w Ameryce Północnej.Tytuł ma relaksacyjny charakter i nie przytłacza zbyt trudnym sterowaniem, jednak dla nieco bardziej ambitnych graczy przygotowano szereg wyzwań i turniejów..

Gra sportowa w stylu retro dla fanów futbolu amerykańskiego. Tytuł łączy w sobie elementy zręcznościowe (sterujemy zawodnikami i decydujemy o zagraniach w wybranych fragmentach meczów) z zabawą w zarządzanie drużyną (transfery zawodników, taktyka, a nawet wywiady dla prasy mające wpływ na przebieg sezonu i motywację drużyny).Uproszczone sterowanie i interfejs nie są zbyt trudne w obsłudze, jednak wymagają nieco wprawy i "cofnięcia" się do czasów pierwszych gier wideo.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!