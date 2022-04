Maximus 2 - bijatyka jak za dawnych lat (recenzja gry)

Świetnie wykonana gra typu beat'em up..





Maximus 2 – zwariowana bijatyka w rysunkowej oprawie

Cena: 0 zł / Android: 6.0 i nowsze

Szczątkowa fabuła, jeden z kilku bohaterów do wyboru i nieustanna walka ze zbyt dużą liczbą przeciwników. Tak można by opisać klasyczne bijatyki (znane również jako beat'em up oraz brawler), których początki sięgają lat 80. Okazuje się, że tego typu tytuły świetnie sprawdzają się również na smartfonach.Maximus 2 jest tego dobrym przykładem. Mamy tu do czynienia z klasycznym przepisem na bijatykę. Wszystko w miłej dla oka, rysunkowej oprawie graficznej i dodatkowym atutem w postaci gry wieloosobowej (online lub wykorzystując kontrolery bluetooth).W trybie wieloosobowym dołączamy do istniejącej gry lub tworzymy własną. Taka rozgrywka sprawia szczególnie dużo frajdy. Wspólnie atakujemy wrogów, leczymy członków drużyny itp.Klasyczny tryb fabularny to przechodzenie kolejnych etapów i lokalizacji. Nie brakuje tu coraz liczniejszych przeciwników i potężnych bossów.Sterowanie nie jest przesadnie skomplikowane i opiera się na kilku wirtualnych przyciskach i dżojstiku. Polecam zmienić domyślne ustawienia i wybrać tryb, w którym sterować możemy w dowolnym miejscu ekranu. Stałe położenie dżojstika powoduje sporo frustracji (brakuje mu precyzji i często gubi kierunek podczas intensywnej akcji). Rozgrywka oferuje dwa poziomy trudności - poziom "hard" wymaga jednak naprawdę sporo wprawy.Gra nie męczy mikropłatnościami. Przyspieszają one oczywiście rozwój bohaterów i uzbrojenia, ale nie są wymagane do dobrej zabawy.Maximus 2 to świetnie wykonana gra dla fanów bijatyk. Szalone pojedynki sprawiają sporo frajdy. Twórcy zachowali przy tym balans - nie ma szans na przechodzenie poziomów po prostu uderzając palcami w ekran.