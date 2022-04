Poważny błąd Google. Aplikacja Wiadomości drenuje baterię

Duże niedopatrzenie.

Źródło: Google

Jak szybko naprawić ten problem?

Jak informują użytkownicy serwisu Reddit, po jednej z ostatnich aktualizacji aplikacji Wiadomości od Google , na niektórych urządzeniach pojawia się problem bardzo szybko rozładowującej się baterii. To o tyle istotne, że w tej chwili Wiadomości to podstawowe narzędzie do obsługi SMS w systemie Android, a więc używają go setki milionów użytkowników.Bardzo szybko odkryto, że drenaż energii jest spowodowany aktywnością aparatu podczas każdorazowego używania aplikacji . Co więcej, może on być angażowany nawet wtedy, gdy WIadomości są uruchomione w tle. W konsekwencji, oprócz obciążenia baterii, w wielu przypadkach występuje też nagrzewanie się obudowy.Już teraz wiadomo, że przypadłość nie dotyczy wszystkich smartfonów, ale jeśli już występuje, jest z reguły bardzo uciążliwa. W niektórych modelach, na przykład Oppo czy Samsunga, można w prosty sposób sprawdzić czy aparat jest aktywny - w rogu ekranu pojawia się wówczas zielona kropka. W pozostałych, obciążenie baterii można przeanalizować przy użyciu systemowych narzędzi dostępnych zwykle w ustawieniach.Google z pewnością już planuje wypuszczenie stosownej łatki, jednak zanim to się stanie, użytkownicy dotknięci problemem mogą wykonać jedną z dwóch czynności aby go naprawić.Pierwszy sposób, bardzo prosty, ale na dłuższą metę uciążliwy, to każdorazowe zamykanie Wiadomości po zakończeniu ich używania. Można to zrobić dosłownie w sekundę przy użyciu systemowego menedżera aplikacji, obecnego na pokładzie każdego smartfona z Androidem.Druga możliwość, wymagająca nieco więcej wysiłku, ale pozwalająca na dobre zapomnieć o problemie, to zagłębienie się w ustawienia uprawnień aplikacji Wiadomości i dezaktywowanie dostępu do aparatu.Źródło: XDA-Developers / fot. tyt. Unsplash / Sten Ritterfeld