Odnajdywanie bezpiecznych i przydatnych rozszerzeń w Chrome Web Store stało się łatwiejsze

Takie rozszerzenia posiadają od teraz specjalne odznaki.

Odznaki w Chrome Web Store

W Chrome Web Store można znaleźć mnóstwo rozszerzeń, które są obsługiwane nie tylko w Chrome, ale też kilku innych przeglądarkach. Wiele z nich to rozszerzenia bardzo przydatne, ale nie brakuje tam również rozszerzeń, które wcale użyteczne nie są, a nawet takich, które można by uznać za złośliwe oprogramowanie. Google najwyraźniej jest świadome problemu, gdyż właśnie wprowadziło rozwiązanie, które ma częściowo je rozwiązywać.Zrozumiałe jest, że moderowanie zawartości Chrome Web Store może być trudne. Google chce jednak, aby odnajdywanie i identyfikowanie rozszerzeń godnych uwagi i zaufania było łatwiejsze. Od teraz mają ułatwiać je specjalne, nowe odznaki.Właściwie mowa o dwóch odznakach. Pierwsza ma być przyznawana samym rozszerzeniom, zaś druga ich wydawcom. Obydwie będą przyznawane w oparciu o ściśle ustalone kryteria, po analizie przeprowadzonej osobiście przez pracowników Google.Wspomniana pierwsza odznaka to odznaka „Polecane”. Otrzymały i otrzymają je wszystkie te rozszerzenia, które spełniają wytyczne dotyczące „najlepszych praktyk” w Chrome Web Store, na przykład szanując prywatność i bezpieczeństwo użytkowników czy oferując przyjazny i wygodny interfejs. Drugi warunek, którego spełnienie jest konieczne do uzyskania odznaki, to przejrzysta i pomocna strona w sklepie.Kolejna odznaka to odznaka „Uznanego wydawcy”. Przysługuje ona wydawcom, którzy zweryfikowali swoją tożsamość, a także cieszą się dobrą renomą i nigdy nie naruszyli zasad platformy.