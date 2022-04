Ubuntu 22.04 LTS już jest. Ogromne zmiany i masa nowości

Nowy Linux udostępniony.

Doskonałe wieści dla lwiej części społeczności linuksiarzy. Firma Canonical poinformowała właśnie o wydaniu Ubuntu 22.04 LTS (Long Term Support). Wydanie z wydłużonym wsparciem jest największą aktualizacją Ubuntu od początku pandemii. Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jelly Fish będzie otrzymywał aktualizacje do 2027 roku, aż przez pięć lat od daty wydania. Jakich nowości należy w nim wypatrywać?Nowe wydanie Ubuntu 22.04 LTS to oczywiście aktualizacje zabezpieczeń, poprawki błędów oraz aktualizacje aktualizacji. System operacyjny wykorzystuje GNOME 42 z obsługą GTK4 i jądra Linux 5.15, choć część apek pozostała w swoich wersjach z GNOME 41. Użytkownicy laptopów docenią szybki wybór trybu zasilania.Najnowsze Ubuntu to przede wszystkim horyzontalny przełącznik obszarów roboczych i launcher aplikacji zaprojektowany w tej samej orientacji (skróty można edytować). Dostępne są też nowe gesty touchpada umożliwiające wchodzenie i wychodzenie z launchera - wszystko to za sprawą serwera wyświetlania Wayland.Twórcy podają, że dzięki optymalizacjom w niektórych przypadkach podwojono liczbę klatek na sekundę animacji na sterownikach Intel i Raspberry Pi. Swoją drogą, Ubuntu 22.04 LTS obsługuje wszystkie najnowsze Raspberry Pi od Pi Zero 2W do Pi 4.Przy okazji unowocześniono Snap Store, czyli sklep z modyfikacjami GNOME Software. Ten wygląda nowocześniej, ale zawiera wyłącznie apki Snap, bez Flatpaków i paczek DEB. Nowością są też dwa motywy systemowe - ciemny i jasny. Zabrakło obecnego do tej pory motywu domyślnej, łączącego cechy obu tych motywów.Najnowsze wydanie Ubuntu 22.04 LTS trafiło już do bazy plików Instalki.pl. Pobierzesz je korzystając z poniższego odnośnika. Pobrany plik ISO trzeba jeszcze zgrać na pendrive'a i uruchomić z jego poziomu.Źródło: Canonical