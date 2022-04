Nie korzystasz jeszcze z VPN? Przekonaj się, dlaczego powinieneś

Zalet VPN jest naprawdę sporo.

Co to jest: kosztuje 10 złotych i daje masę radości? Mały kebab? Dwa cheeseburgery? A może kilka godzin jazdy rowerem miejskim w słoneczny wiosenny dzień? Wszystkie te odpowiedzi są oczywiście poprawne, ale do listy warto dopisać jeszcze VPN. Jeżeli nie wiesz jeszcze, czym jest VPN, za chwilkę się dowiesz. Czy masz świadomość tego, że VPN nie tylko zwiększa Twoje bezpieczeństwo w sieci, ale też stanowi przepustkę do świata rozrywki? Zaintrygowany? Czytaj dalej.Najkrócej rzecz ujmując wynosi anonimowość w sieci na wyższy poziom, pozwala omijać cenzurę i geoblokady, odblokowując tym samym pełną bibliotekę filmów i seriali takich jak Netflix. Tak, w Polsce mamy dostęp do ułamka produkcji obecnych w Stanach Zjednoczonych, czy też w Kanadzie. W kwestii bezpieczeństwa należy wiedzieć, że po aktywowaniu VPN Twój ruch sieciowy kierowany jest przez specjalny "tunel", w którym poddaje się go anonimizacji, dzięki czemu nie może nadzorować go nikt, na czele z dostawcą internetu.Chcesz się przekonać o zaletach VPN samodzielnie? Śmiało, pobierz Surfshark VPN , jedno z rozwiązań sprawdzonych przez redaktorów Instalki.pl. 7-dniowa darmowa wersja próbna na urządzenia z systemami iOS, macOS i Android pozwoli Ci przekonać się, co do słuszności tego wyboru. Możesz oczywiście wypróbować dowolne inne narzędzie z naszej bazy plików - jest ich multum, ale pamiętaj, że poszczególne rozwiązania potrafią się dość mocno od siebie różnić.No dobra, czy VPN jest faktycznie tak tani, jak napisałem we wstępie? Tak, o ile zdecydujecie się na dłuższą subskrypcję. Wspomniany Surfshark VPN kosztuje na przykład 10,65 złotych miesięcznie przy założeniu, że zapłacisz z góry za 24 miesiące. Decydując się na płatność z góry na 12 miesięcy poniesiesz wydatek rzędu 17,07 złotych za miesiąc. Nie jesteś przekonany czy to coś dla Ciebie? No problem - wybierz najefektywniejszy kosztowo plan dwuletni z gwarancją satysfakcji. Jeśli w ciągu 30 dni zrezygnujesz, pieniądze zostaną Ci zwrócone. Koszt usługi Ci nie odpowiada? Sprawdź inne!Przed dokonaniem wyboru dostawcy VPN sprawdź koniecznie jego bazę serwerów. Im więcej serwerów fizycznych, tym lepiej. Oczywiście ważna jest też liczba krajów, w których znajdują się te serwery. Czasem możesz przecież zechcieć kupić jakąś grę komputerową taniej poprzez VPN, łącząc się z jakimś egzotycznym krajem! Niektóre serwery działają szybciej, inne wolniej - tak to już jest. W Surfshark VPN masz dostęp do ponad 3200 serwerów w 65 krajach świata. Rekordziści chwalą się nieco większą liczbą serwerów.W przypadku Surfshark VPN wybór jest ogromny. Usługa dostępna jest na komputery z systemami Windows, Linux, macOS, przeglądarki Chrome, Firefox, Edge, urządzenia mobilne z iOS i Androidem, konsole XBox i PlayStation, a także FireTV. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Kolosalny atut tego konkretnego dostawcy usług stanowi to, że nie limituje liczby urządzeń, na których możesz korzystać z VPN. Dzięki temu użytek zrobi z niego cała rodzina.Wielu z Was zaintrygowało zapewne odblokowanie biblioteki Netflixa. To bardzo proste. Aby skorzystać z biblioteki Netflixa dostępnej dla widzów w Stanach Zjednoczonych, wystarczy połączyć się z serwerem w tym kraju i włączyć platformę. Wzmiankowany tu Surfshark VPN odblokowuje zawartość Netflixa dla ok. 20 różnych krajów. Dzięki niemu w Polsce skorzystasz z Disney Plus lub przejrzysz, co mogą oglądać widzowie Amazon Prime Video lub HBO Max w innych krajach.Zanim kupisz VPN, upewnij się na wszelki wypadek, że usługodawca prowadzi politykę braku logów, a deklaracje te są potwierdzone odpowiednim audytem - podobnie jak kwestia szyfrowania danych. Wtedy to będziesz miał gwarancję, że Twoje dane dotyczące przeglądania sieci nie będą gromadzone, a przez to nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Dodatkowy atut stanowi siedziba poza jurysdykcją grup nadzoru Five Eyes, Nine Eyes i Forteen Eyes. To dodatkowa gwarancję tego, żę dana firma nigdy nie zostanie zmuszona do przekazania Twoichs danych żadnemu rządowi.Bez względu na to, czy chcesz poczuć się bardziej anonimowy w sieci, odblokować całą zawartość ulubionego serwisu wideo na żądanie, czy swobodnie korzystać z internetu w podróży, omijając ewentualną cenzurę, VPN jest rozwiązaniem dla Ciebie.+ tani plan 2-letni+ darmowe wersje próbne na iOS, macOS i Androida+ ponad 3200 serwerów w 65 krajach+ brak ograniczeń co do liczby urządzeń+ odblokowuje Netflixa z conajmniej 20 krajów+ bardzo prosta obsługa+ szyfrowanie AES-256-GCM+ protokoły OpenVPN i IKEv2/IPsec+ polityka braku logów+ tryb kamuflażu omija blokady VPN+ przyjazny TOR i P2P+ 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzyŹródło: mat. własny