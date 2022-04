Jak przelać żappsy znajomemu? Nowa funkcja w apce Żabki

Żappka z nową opcją.

Przelewanie żappsów znajomym

"Żappka cieszy się ogromnym zainteresowaniem użytkowników – od momentu jej wprowadzenia aplikację pobrało już ponad 8 mln osób. To jeden z lepszych wyników na polskim rynku. Staramy się, by aplikacja Żappka była pomocna i przyjazna naszym klientom, by stanowiła wsparcie w codziennych, wygodnych zakupach w sklepach naszej sieci. Dlatego też stale ją rozwijamy, dodając nowe funkcjonalności. Właśnie daliśmy naszym klientom, użytkownikom Żappki, możliwość przelewania swoich żappsów na konto znajomych. Zachęcamy do przekazywania sobie żappsów i wymiany ich na atrakcyjne nagrody"

Jak przesłać żappsy znajomemu?

Aplikacja Żappka stworzona przez znaną franczyzę sklepów Żabka cieszy się wśród Polaków sporą popularnością. Jej użytkownicy mogą nie tylko korzystać z dostępnych w niej kuponów oraz licznych promocji, ale także zbierać punkty w programie lojalnościowym. Żappsy, bo tak się nazywają, od teraz można łatwo przekazywać znajomym. Dzięki temu uzbieranie niezbędnej kwoty żappsów na dany produkt będzie przebiegać znacznie szybciej.W swoim najnowszym komunikacie prasowym Żabka poinformowała, że każdy użytkownik aplikacji Żappka może przelewać swoje żappsy na konto innych użytkowników tego narzędzia. Dzienny limit żappsów został ustalony na poziomie maksymalnym 1200 żappsów. Punkty te można wymieniać na nagrody.– mówi Dino Metaxas, Head of Digital Acceleration w Żabka Polska.Nowa funkcja dostępna jest wyłącznie dla osób, które potwierdziły swój numer telefonu. Wymóg ten dotyczy zarówno przelewającego żapssy, jak i odbiorcy środków. Przekazane w ten sposób żappsy są ważne do końca roku kalendarzowego, w którym zostały przekazane.Jeżeli potwierdziłeś już swój numer telefonu, podobnie jak odbiorca cennego przelewu, pozostaje Ci tapnąć na liczbę zebranych żappsów, a potem zrobić to samo - tym razem wybierając liczbę w prawnym górnym rogu ekranu. Teraz pozostanie dotknąć wirtualny przycisk "przelej żappsy", a następnie wpisać numer telefonu ich odbiorcy.Źródło: Żabka