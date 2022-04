Ze sklepu Google Play w ciągu 4 lat zniknął milion aplikacji

I bardzo dobrze.

Google Play i milion aplikacji mniej

Katalog aplikacji w Google Play nieustannie się zmienia. Wciąż są dodawane do niego nowe aplikacje, podczas gdy niektóre starsze są usuwane. Mogłoby się zatem wydawać, że z roku na rok liczba aplikacji w sklepie rośnie. W rzeczywistości jest jednak dokładnie przeciwnie. Nie martw się, to pozytywne zjawisko. Dlaczego?Według nowych badań, przeprowadzonych przez serwis TradingPlatforms, w ciągu czterech ostatnich lat liczba aplikacji dostępnych w sklepie Google Play zmalała z około 3,6 miliona do 2,6 miliona. Jak zatem widać, ubyło ich dość dużo, bo aż milion.W jaki sposób sklep Google Play utracił aż milion aplikacji? To nie jest tak, że deweloperzy nagle stracili zainteresowanie tą platformą dystrybucji. Gigant z Mountain View po prostu jeszcze bardziej zaczął dbać o prywatność i bezpieczeństwo użytkowników.