Zoom z ważną nowością. Spodoba się desktopowym użytkownikom

Kwietniowa aktualizacja zawitała do usługi.

Desktopowy Zoom otrzymał kwietniową aktualizację

Źródło: Zoom

Łatwo dziel się z innymi swoimi odczuciami i zachęcaj do płynnego angażowania się w rozmowy dzięki funkcji rozpoznawania gestów, która pozwala na to, aby gesty wizualne, takie jak podniesiona ręka, automatycznie wyświetlały odpowiednią reakcję na spotkaniu. Funkcja ta obsługuje obecnie reakcje typu "podniesiona ręka" i "kciuk w górę", wymaga klienta w wersji 5.10.3 lub nowszej i może być włączona na poziomie konta, grupy lub użytkownika. To ustawienie jest domyślnie wyłączone na poziomie klienta.

Zoom zyskał właśnie szereg interesujących funkcjonalności – wszystko to z powodu debiutu kwietniowej (wiosennej) aktualizacji. Ucieszą się z niej przede wszystkim desktopowi użytkownicy, którzy w końcu skorzystają z opcji wykrywania reakcji. Poza tym ulepszono tablicę, która stała się niejako odrębnym produktem. Usprawniono także prowadzenie spotkań z pokaźną liczbą osób.Aplikacje ułatwiające prace zdalną czy przeprowadzanie telekonferencji stały się niezwykle popularne podczas pandemii koronawirusa. Teraz rzecz jasna zainteresowanie nimi nieco zmalało, lecz nadal cieszą się sporym zainteresowaniem. Dlatego tak bardzo ważne jest bycie na bieżąco z nowościami, które są do nich implementowane. Dzięki temu można jeszcze łatwiej wybrać usługę najlepiej nadającą się do naszych potrzeb.Jeśli korzystaliście kiedyś z aplikacji Zoom na iOS, to z pewnością nie będziecie zaskoczeni z wdrożenia. Mowa tu dokładnie o dwóch gestach – kciuku w górę lub podniesieniu ręki. Jeśli wykonamy te czynności przed kamerą, to system przekształci je na emoji widoczne podczas spotkania. W części przypadków nowość może uatrakcyjnić interakcję między uczestnikami rozmowy. Niekiedy występują jednak problemy polegające na błędnym rozpoznaniu gestu podniesionej dłoni np. podczas drapania się po twarzy.Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia:Warto też zwrócić uwagę na, która do tej pory stanowiła wyłącznie przyjemny dodatek do spotkań. Teraz stała się odrębnym produktem, co zapewne spodoba się wielu konsumentom. Poza tym ułatwiono zarządzanie pokojami rozmów oraz ankietami. Poprawiono też zasady etykiety czatu – teraz firmowe zasady dotyczące komunikacji mają być egzekwowane automatycznie.Wszystkie powyższe nowości powinny być już dostępne dla wszystkich użytkowników. Warto więc sprawdzić możliwość zaktualizowania desktopowej wersji Zoom.Źródło i foto: Zoom