Windows 11 22H2 może zadebiutować już w sierpniu tego roku

Pojawiły się kolejne doniesienia o aktualizacji.

Windows 11 22H2 – nowe informacje o debiucie aktualizacji

„Oferta aktualizacji [Windows 10] do systemu Windows 11 wchodzi w ostatnią fazę dostępności i jest przeznaczona do powszechnego wdrożenia jej na kwalifikujących się urządzeniach. Od czasu premiery systemu Windows 11 w październiku zaobserwowaliśmy duży popyt na Windows 11 i zainteresowanie systemem, ponieważ ludzie aktualizowali swoje kwalifikujące się systemy dwukrotnie szybciej niż w przypadku Windows 10. W oparciu o ten trend przyspieszamy tempo wdrażania i wkraczamy w ostatnią fazę dostępności Windows 11 szybciej niż zakładał nasz pierwotny plan, którego koniec był przewidywany na połowę 2022 roku.”

Windows 11 – jak zainstalować?

Jak wiadomo Microsoft już od jakiegoś czasu pracuje nad pierwszą dużą aktualizacją funkcji systemu Windows 11 – aktualizacją o oznaczeniu 22H2. To powiedziawszy, firma nie mówi o niej głośno, a już zwłaszcza o potencjalnej dacie jej premiery. Pojawiają się jednak kolejne dowody na to, że premiera ta odbędzie się prędzej niż później.W swoim najnowszym raporcie niemiecki serwis Deskmodder donosi, że niektórzy użytkownicy systemu Windows mogą uzyskać dostęp do Windows 11 w wersji 22H2 już w sierpniu bieżącego roku. Koreluje to z wcześniejszymi informacjami o tym, że aktualizacja ma podobno pojawić się latem.Deskmodder informuje, że to, kiedy Windows 11 22H2 zadebiutuje, a to kiedy otrzyma status ogólnej dostępności to zupełnie co innego. Po premierze mogą być wciąż prowadzone liczne testy A/B aktualizacji. Bardzo możliwe, że kolejni użytkownicy będą uzyskiwać dostęp do nowej wersji systemu od połowy września, falami. To dlatego, że wpierw Microsoft będzie chciał się upewnić, czy nowa wersja Windows 11 będzie działać bezproblemowo.Warto przypomnieć, że i pierwsza wersja Windows 11 była i wciąż jest udostępniana użytkownikom Windows 10 stopniowo (jako bezpłatna aktualizacja). Microsoft poinformował w styczniu, że osiągnął już końcowy etap tego procesu. Zgodnie z początkowym harmonogramem proces udostępniania systemu Windows 11 firma planowała zakończyć do lata tego roku, ale zmieniła zamiary., informował Microsoft.Kto wie, kiedy Windows 11 22H2 faktycznie zadebiutuje. Musimy czekać na oficjalne wieści w tej sprawie. Trzymam jednak kciuki za to, że dotychczasowe doniesienia się potwierdzą.Jak wspomniałam, Windows 11 jest stopniowo udostępniany kolejnym użytkownikom Windows 10 w formie bezpłatnej aktualizacji. Bardzo możliwe, że możesz już zaktualizować swój komputer z Windows 10 do Windows 11 za pośrednictwem usługi Windows Update. Jeśli tak jednak nie jest, na dokonanie aktualizacji pozwoli Ci asystent aktualizacji systemu Windows 11 . W ostateczności przeprowadź czystą instalację systemu, wykorzystując program Windows 11 Media Creation Tool Istotne jest, (a w niektórych przypadkach nawet wymagane przez Microsoft) abyś przed instalacją Windows 11 na komputerze sprawdził, czy ten spełnia wymagania systemu. Pozwoli Ci na to aplikacja PC Health Check . Microsoft ostrzega, by nie przeprowadzać instalacji na niewspieranych konfiguracjach sprzętowych ze względu na potencjalne błędy.Źródło: Deskmodder , fot. tyt. Canva