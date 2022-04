Instagram pozwoli wszystkim użytkownikom na oznaczenie produktów w postach

Nadchodzi niezwykle wyczekiwana nowość.

Oznaczanie produktów dostępne dla większej grupy internautów

Twórcy i marki dzielą się na Instagramie tym, jak używają i stylizują swoje ulubione produkty, inspirując tym samym swoje społeczności. Teraz dajemy wszystkim dostęp do inspirowania najbliższych, umożliwiając tagowanie produktów w postach. Od wspierania marek, które kochasz, po pomaganie przyjaciołom i rodzinie w odkrywaniu nowych produktów, które mogą im się spodobać - dzielenie się produktami na Instagramie właśnie stało się łatwiejsze.





Źródło: Instagram

Instagram ogłosił zakończenie testów funkcjonalności umożliwiającej oznaczanie produktów w postach. Przez ostatnich kilka miesięcy była ona dostępna wyłącznie dla ograniczonej liczby influencerów i marek – teraz mogą z niej skorzystać wszyscy mieszkańcy Stanów Zjednoczonych. Reszta świata, jak to zwykle bywa, otrzyma ten przywilej „już wkrótce”.Tegoroczne plany na rozwój platformy Instagram są dosyć klarowne. Społecznościowy gigant chce skupić się na ulepszaniu sekcji wideo oraz zwiększaniu potencjału marketingowego i komunikacyjnego. Nie tak dawno byliśmy świadkami m.in. przywrócenia chronologicznego feedu , implementacji głosowych reakcji na Stories czy debiutu wielu nowości poprawiających kontakt ze znajomymi . Jak się okazuje – to zaledwie wierzchołek góry lodowej.Na oficjalnym blogu usługi pojawił się post informujący o rozszerzeniu. Teraz opcja stała się dostępna dla wszystkich użytkowników zamieszkujących Stany Zjednoczone. Jak możemy wyczytać w opublikowanym właśnie oświadczeniu:Oznaczenie produktu jest banalnie proste. Podczas tworzenia postu. Potem już wystarczy wskazać położenie danej rzeczy i opublikować wpis. Wtedy też każda zainteresowana osoba będzie mogła kliknąć w tag w celu uzyskania szczegółowych informacji i ewentualnego zakupu ubrania czy gadżetu.Oczywiście nie wiadomo do końca, kiedy funkcjonalność pojawi się w Polsce. Chodzi tu jednak o samo dodawanie tagów –. Należy więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne ogłoszenia w sprawie.Źródło: Instagram / Foto. pixabay.com (@geralt)