Telegram z istotnymi nowościami. Komunikator otrzymał ogromną aktualizację

Wprowadzone funkcje prezentują się naprawdę ciekawie!

Kwietniowa aktualizacja zawitała do Telegrama

Źródło: Telegram

Źródło: Telegram

Źródło: Telegram

Źródło: Telegram

Źródło: Telegram

Źródło: Telegram

Źródło: Telegram

Źródło: Telegram

Telegram wzbogacił się właśnie o szereg usprawnień, które docelowo mają poprawić komfort użytkowania komunikatora. Mowa tu chociażby o możliwości ustawienia niestandardowych dźwięków powiadomień, opcji dostosowania czasu wyciszenia konwersacji czy implementacji ulepszonych botów. Na co dokładnie muszą przygotować się konsumenci?Praktycznie co miesiąc mamy do czynienia z pokaźną aktualizacją aplikacji Telegram. Programiści regularnie oferują internautom nowe usprawnienia, których zazwyczaj próżno szukać w innych tego typu usługach. Kwietniowy update nie jest wyjątkiem od reguły, gdyż w jego ramach zaimplementowano około dziesięciu funkcjonalności. Poniżej znajdziecie szczegółowy opis każdej z nich.Jedną z najciekawszych nowości jest. Od teraz można wybrać dowolny krótki dźwięk (fragment ulubionej piosenki czy mema) i przypisać go do konkretnej konwersacji. Wtedy po sygnale powiadomienia będziecie doskonale wiedzieć od kogo otrzymaliście właśnie wiadomość. Co ciekawe – Telegram pozwala również na ustawienie „głosówki” jako dźwięku notyfikacji.Dostęp do funkcji można uzyskać z sekcji „Powiadomienia i dźwięki” obecnej w zakładce „Ustawienia”. Warto pamiętać, że na ten moment obsługiwane są pliki audio i wiadomości głosowe do 5 sekund i o maksymalnej wadze 300 KB.Poza tym. Teraz można zablokować przychodzenie powiadomień na określony czas – czyli np. podczas drzemki, ważnego spotkania czy wyjazdu. Dodatkowo uproszczono menu czatu, pojawił się tam przełącznik „Wyłącz dźwięk”. Ta nowość z pewnością przyda się niektórym osobom.Najnowsza aktualizacja to także. Jeśli chcecie włączyć tę funkcję, to teraz proces wymaga mniejszej liczby naciśnięć i obsługuje elastyczne ustawienia zegara – na przykład 2 dni, 3 tygodnie, 4 miesiące i więcej.Jeśli przekazujecie wiadomości na Telegramie, to teraz musicie uważać. Przy konkretnych wątkach będą bowiem, co pozwoli na ujrzenie pełniejszego kontekstu wypowiedzi. Kliknięcie w treść wiadomości przeniesie też natychmiastowo do oryginalnego czatu. Nadal będzie można przekazać wiadomość bardziej anonimowo poprzez ukrycie nazwy nadawcy lub podpisów pod multimediami.Niezwykle też prezentuje się. Do tej pory obsługiwały one m.in. autoryzację, przetwarzanie płatności, zbieranie opinii czy dostarczanie użytkownikom dostosowanych powiadomień. Teraz programiści będą mogli wykazać się jeszcze bardziej – w ich ręce oddane zostały narzędzia pozwalające na tworzenie nieskończenie elastycznych interfejsów za pomocą języka JavaScript. Twórcy komunikatora twierdzą, że boty pozwolą na… całkowite zastąpienie dowolnej strony internetowej.Co więcej, interfejsy będzie można zaprogramować tak, aby pasowały do motywu użytkownika poprzez np. dostosowywanie schematów kolorów w czasie rzeczywistym. Telegram udostępnił przykładowego bota Durger King, dzięki któremu można zamówić fikcyjny fast food. Robi wrażenie!Mowa tu narzędziach obsługujących zarządzanie czatem poprzez dodawanie dodatkowych funkcji, automatyzację procesów czy pomaganie moderatorom. Teraz użytkownicy mogą jeszcze szybciej dodawać takie boty do swoich grup i kanałów bezpośrednio z profilu konkretnego bota.Posiadacze urządzeń z systemem iOS zyskali także. Mowa tu o lepszej jakości tłumaczeń z wielu innych języków pokroju ukraińskiego czy polskiego. W skrócie – aplikacja ma takie same możliwości jak ta w wersji na Androida Jeśli o Androidzie mowa, to tu. Mowa tu o nowościach w oknie odtwarzania – teraz można je „uszczypnąć”, aby zmienić jego rozmiar czy kliknąć X, by je zamknąć. Poza tym zyskało nowy, zaokrąglony kształt.Co ciekawe,. Wzbogacił się on o animowane kaczki, które przeprowadzą użytkownika przez cały proces. Jeśli już o animacjach mowa, toWszystkie opisane wyżej funkcje powinny być już dostępne dla wszystkich użytkowników. Koniecznie więc sprawdźcie możliwość aktualizacji aplikacji na Waszym urządzeniu.Źródło: Telegram