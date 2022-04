Dlaczego zegar w Windows nie ma sekundnika? Poznaliśmy odpowiedź

Jest całkiem logiczna.

Z pewnością większość z Was zauważyła, że zegar na pasku zadań systemu Windows nie wyświetla sekundnika. O ile w Windows 10 da się za pomocą prostej modyfikacji rejestru zmusić oprogramowanie do prezentowania zmieniających się sekund, Microsoft w Windows 11 zablokował możliwość takiej zmiany. Na swoim blogu przeznaczonym do komunikacji z deweloperami przedstawiciele firmy z Redmond tłumaczą się z takiego stanu rzeczy, wyjaśniając przy okazji skąd decyzja o ukrywaniu sekundnika.Pierwotnie, w starszych wersjach Windowsa, Microsoft wyłączył sekundnik w zegarze na pasku zadań z trywialnej przyczyny. W zamierzchłych już nieco czasach komputery dysponujące 4 MB pamięci RAM nie radziły sobie z obliczeniami, które wymuszałby na nich taki sekundnik. Wydajność działania systemu odczuwalnie spadała Nowoczesne pecety wyposażone są najczęściej w 8 GB, 16 GB i więcej pamięci operacyjnej - dlaczego więc Microsoft uparcie tkwi przy swojej decyzji?- tłumaczy Microsoft.- czytamy w krótkim wpisie na blogu Microsoftu.Powyższego stanu rzeczy są świadomi administratorzy serwerów Terminal Server, którzy często w ogóle wyłączają zegary na komputerach.

"Każdy użytkownik, który korzysta z danego OS-u w obrębie jednego komputera, ma prezentowany osobny zegar na pasku zadań, który musiałby aktualizować się co sekundę. Tak więc raz na sekundę, sto stosów musiałoby być stronicowanych, aby sto zegarów na pasku zadań mogło zostać odświeżonych. System zużywałby na to znaczącą część mocy obliczeniowej procesora"

Zegar na pasku zadań w Windows 11. Sekundnika nie da się włączyć nawet w rejestrze systemu, co było możliwe w "dziesiątce". | Źródło: mat. własny - zrzut ekranuNo dobra, ale co z systemami użytkowanymi przez użytkowników indywidualnych? Cóż, Microsoft nadal twierdzi, że chowa sekundnik dla dobra ich dobra i zwiększenia komfortu obsługi ich urządzeń.Każda aktywność powtarzająca się z częstotliwością większą niż raz na minutę podlega kontroli zespołu ds. wydajności systemu Windows. Dlaczego? To bardzo proste. Powtarzalna okresowo aktywność zapobiega przejściu procesora w stan niskiego poboru mocy. Aktualizacja stanu sekund w zegarze na pasku zadań nie jest zdaniem giganta z Redmond kluczowa z punktu widzenia wygody obsługi interfejsu systemu. Z tego powodu Microsoft zaleca, aby zegary miały minimalny okres odświeżenia na poziomie jednej minuty.Jednym słowem: to dla Waszego dobra. Optymalizacja nawet tak prostej kwestii pomaga zmniejszać pobór mocy przez komputery. Idzie za tym chociażby dłuższy czas pracy laptopów na baterii.Źródło: Microsoft