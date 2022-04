Windows 11 nie chce się zaktualizować. Błąd 0xc1900101

Jest to dość problematyczny błąd.

Błąd 0xc1900101 w Windows 11

"Mamy ten sam problem. Wszystkie moje komputery zostały zaktualizowane, ale na maszynach wirtualnych z Hyper-V, VMWare lub VirtualBox aktualizacja prawie dobiega końca, by następnie przerwać instalację i przywrócić komputer do stanu sprzed próby jej zainstalowania. W przypadku VMWare i VirtualBox oprogramowanie maszyny wirtualnej ulega awarii pod koniec aktualizacji"

"Kiedy pierwszy raz aktualizowałem komputer do najnowszej wersji, wyświetlił się błąd dotyczący sterownika graficznego, a instalacja została anulowana. Podejrzewałem, że aktualizacja systemu Windows uszkodziła mój sterownik graficzny, ponieważ po tym jak samoczynnie się anulowała, moja karta graficzna przestała działać. Zaczęła dopiero po reinstalacji sterownika. Później podjąłem kolejną próbę instalacji i ta niespodziewanie zakończyła się pomyślnie"

Microsoft potwierdza występowanie błędu

"Dziękujemy za poświęcanie Waszego czasu na zgłoszenia. Kod błędu 0xc1900101 to ogólny błąd wyświetlany, gdy aktualizacja nie powiedzie się i z jakiegoś powodu zostanie wycofana. Jest to coś, co uważnie monitorujemy. Usterka ta może mieć różne przyczyny, w zależności od wersji, do której próbujesz uaktualnić, i konfiguracji komputera"

Błędy dotyczące aktualizacji systemu Windows są stare jak świat. Każdy programista wie jednak, że nic nie dzieje się bez przyczyny i w zasadzie każdy problem da się rozwiązać, wprowadzając odpowiednią poprawkę. Sen z powiek niektórym użytkownikom Windowsa 11 spędza błąd, towarzyszący niemożliwości zaktualizowania oprogramowania do jego nowszej wersji. Microsoft jest świadom jego występowania, a błąd jest znany od lat, także użytkownikom Windows 10 Najpopularniejszy błąd w Windows 11, uprzykrzający życie zwłaszcza osobom korzystającym z wersji poglądowych jest błąd 0xc1900101. Ten pojawia się przy okazji nieudanej próby zainstalowania najnowszych poprawek systemowych. Po jego wyświetleniu Windows 11 przywraca automatycznie system do poprzedniej stabilnej wersji. Dlaczego? Nie wiadomo.Równolegle z błędem Windows 11 0xc1900101 nie jest serwowane żadne wyjaśnienie źródła problemów. Niektórzy sugerują, że bierze się on z brakiem kompatybilności wybranych programów z systemem lub ma on korzenie w jednej z wcześniej udostępnionych aktualizacji.– zauważył jeden z użytkowników w Centrum Opinii.- napisał ktoś inny.Programiści Microsoftu potwierdzili występowanie błędu 0xc1900101. Tymczasowo nie proponują żadnego rozwiązania, bowiem... jest to bardzo ogólny kod błędu.– przekazuje Microsoft.Częstą przyczyną pojawiania się tego błędu jest... zbyt mała ilość miejsca na partycji systemowej. Upewnij się, że nie jest to źródłem Twoich problemów, o ile takowe u Ciebie występują.Źródło: Centrum Opinii