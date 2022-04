Użytkownicy WhatsAppa ukryją ostatnią aktywność przed wybranymi osobami

Wyczekiwana funkcja nadchodzi do komunikatora.

WhatsApp z ważną funkcją poprawiającą prywatność

Źródło: WhatsApp

Nie musisz już ustawiać opcji Ostatnio widziany na "Nikt", jeśli wyłączyłeś ją ze względu na pewne kontakty: możesz teraz wykluczyć je z widoku ostatnio widzianych informacji. Jak wyjaśniliśmy w dzienniku zmian dotyczącym aktualizacji na Androida, po wybraniu kontaktów w menu Ostatnio widziane > Moje kontakty z wyjątkiem, nie będziesz mógł zobaczyć ich ostatnio widzianych. Ta zasada nie dotyczy jednak Twoich informacji i zdjęcia profilowego.

WhatsApp już niedługo wzbogaci się o opcję, z której obecności ucieszy się z pewnością pokaźne grono użytkowników. Mowa tu o dodatkowych ustawieniach prywatności umożliwiających na wykluczenie niektórych osób z grona kontaktów mogących podejrzeć nas status aktywności „ostatnio widziany”. Nowość jest testowana od dłuższego czasu.Jeśli śledzicie rozwój komunikatora WhatsApp, to zapewne zauważyliście, że w ostatnim czasie przeszedł on naprawdę sporo zmian. Nie tak dawno mieliśmy chociażby do czynienia z zapowiedzią funkcji Społeczności oraz wprowadzeniem m.in. reakcji na wiadomości. Poza tym zaimplementowano też usprawnienia do systemu wiadomości głosowych . Jak się okazuje, to nie koniec niespodzianek planowanych przez programistów.Redakcja portalu WABetaInfo poinformowała, że już po raz kolejny mamy do czynienia z testami tytułowej aktualizacji opcji bezpieczeństwa (zresztą, my też swego czasu dawaliśmy o niej znać ). Teraz skorzystać z niej mogą testerzy wersji komunikatora w wersji na urządzenia z systemem iOS. Wystarczy wejść w ustawienia aplikacji, odwiedzić sekcję „Prywatność”, a następnie kliknąć pozycję „Ostatnio widziany”.Jeśli korzystacie z odsłony beta usługi, to powinna tam widnieć nowa opcja nazwana. Pozwoli ona na zablokowanie wybranym kontaktom możliwości podejrzenia naszego statusu. Nie da się ukryć, że mówimy o naprawdę przydatnej funkcjonalności. Jak możemy wyczytać z wpisu WABetaInfo:Podobno już za kilka dni ustawienie powinno być dostępne dla wszystkich użytkowników. Dlatego też warto na bieżąco sprawdzać możliwość aktualizacji aplikacji.Źródło: WABetaInfo