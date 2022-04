WhatsApp otrzyma funkcję Społeczności. Nadchodzi ewolucja rozmów grupowych

Użytkownicy doczekają się kilku ciekawych usprawnień.

Społeczności nadchodzą do WhatsAppa

Źródło: WhatsApp

Ta funkcja może być wykorzystywana przez dyrektorów i dyrektorki szkół w celu łatwiejszego kontaktu w jednym miejscu z rodzicami wszystkich uczniów i uczennic. Dzięki niej dyrekcja może udostępniać każdemu aktualności i tworzyć grupy dotyczące poszczególnych klas, zajęć dodatkowych i inicjatyw charytatywnych. Społeczności z założenia są dostępne dla ograniczonej grupy ludzi, dlatego również w tej funkcji rozmowy będą w pełni zaszyfrowane. Technologia gwarantująca prywatność i bezpieczeństwo jest obecnie potrzebna jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Grupy osób będących w bliskim kontakcie, takie jak społeczności szkolne, religijne czy biznesowe, wymagają i potrzebują bezpiecznego i prywatnego kanału komunikacji, a WhatsApp nie może śledzić ich każdego słowa.

Źródło: WhatsApp

WhatsApp zapowiedział testy funkcji Społeczności – ma ona ułatwić komunikację członkom instytucji pokroju szkół czy lokalnych stowarzyszeń. Minie jednak co najmniej kilka miesięcy zanim wszyscy użytkownicy dostrzegą obecność tego narzędzia. Niedługo jednak otrzymają oni dostęp do kilku innych usprawnień, które poprawią komfort korzystania z popularnego komunikatora.Ostatnimi czasy zespół odpowiedzialny za WhatsAppa testuje naprawdę sporo funkcji. Niedawno mieliśmy chociażby do czynienia z implementacją ulepszonych wiadomości głosowych . Wkrótce doczekamy się również usprawnionego systemu notyfikacji czy zmian dotyczących kwestii prywatności w funkcji znikających wiadomości . Jak się okazuje – to nie koniec interesujących wieści.Na oficjalnym blogu komunikatora pojawił się wpis informujący o rozpoczęciu funkcji Społeczności. Pozwoli ona na organizowanie grup w większą społeczność i tworzenie miejsca dostosowanego do jej potrzeb. Dzięki temu osoby należące do wybranej struktury będą mogły otrzymywać wiadomości i powiadomienia pochodzące z danej Społeczności. Dodatkowo wewnątrz niej pojawi się opcja tworzenia mniejszych grup dyskusyjnych.Jak możemy wyczytać w oficjalnym oświadczeniu Nie wiadomo jednak dokładnie, kiedy Społeczności pojawią się w stabilnej wersji aplikacji – na pewno stanie się to w 2022 roku. Użytkownicy, którzy nie mogą doczekać się nowości nie muszą się obawiać, bowiem przy okazji zapowiedziano szereg funkcji mających zadebiutować w WhatsAppie już za kilka tygodni!Mowa tu przede wszystkim o, które będzie można dodać do każdej wiadomości (o tej funkcjonalności informowaliśmy Was już niejednokrotnie). Poza tym administratorzy grup otrzymają opcję usuwania błędnych lub problematycznych treści ze wszystkich czatów. Przekazano również oficjalną informację na temat zwiększenia wielkości udostępnianych plików do 2 gigabajtów . Poza tym doczekamy się połączeń głosowych z maksymalnie 32 osobami. Super!Teraz pozostaje tylko uzbrojenie się w cierpliwość i wyczekiwanie stosownych aktualizacji WhatsAppa . Dokładny termin ich debiutu nie jest jednak jeszcze znany.Źródło i foto: WhatsApp