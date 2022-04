Float Browser - do internetu nie potrzeba dużego ekranu? (recenzja)

Całkiem ciekawa przeglądarka.





Float Browser – przeglądarka internetowa z pływającymi oknami

Cena: 0 zł / Android: 6.0 i nowsze

Przekątne smartfonowych ekranów przez lata nieustannie rosły i zadomowiły się na dobre poza granicą 6 cali. Możemy dzięki temu wygodniej oglądać filmy, ale też zapewnia przyzwoity obszar roboczy do pracy.Float Browser to aplikacja, która wykorzystuje potencjał dużego ekranu i pozwala na przeglądanie internetu w tak zwanych pływających oknach.Pływające okna czy dzielenie ekranu to oczywiście nic nowego, ale Float Browser porządkuje temat i dodaje kilka ciekawych funkcji. Sama przeglądarka jest bardzo intuicyjna w obsłudze. Nowe karty od razu otwierane są w pływających oknach. Możemy je dowolnie przesuwać, zmieniać ich rozmiar czy dołować do krawędzi ekranu. Trzeba przyznać, że to szczególnie wygodne np. podczas researchu - wybrane treści mamy zawsze na oku, bez konieczności przeskakiwania między aplikacjami.Ciekawym zastosowaniem jest również możliwość wyświetlania filmu z serwisu YouTube w niewielkim oknie.Aplikacja jest darmowa i nie atakuje mikropłatnościami. To dobrze - wystarczy, że samo przeglądanie internetu to często jedna wielka reklama…Minusy? Interfejsowi nie zaszkodziłoby nieco więcej precyzji. Przesuwanie okien czy zmiana ich rozmiaru wymaga często nienaturalnie wiele uwagi.Float Browser to ciekawa propozycja. Dzięki niej możemy zacząć nieco inaczej korzystać ze smartfona, czerpiąc więcej korzyści z dużego ekranu.