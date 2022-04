Huawei oferuje bonusy za płatności w grach mobilnych

Propozycja dla uzależnionych od grania.

Nagrody dla mobilnych graczy od Huawei

Huawei nie ustaje w popularyzowaniu swoich aplikacji związanych z usługami Huawei Mobile Services. Tym razem konsumentów zachęca się do korzystania z Centrum Gier. Użytkownicy apki mogą skorzystać z programów lojalnościowego oraz VIP, dostępnego dla najbardziej zagorzałych graczy. Wystarczy dokonywać mikropłatności w grach, by odbierać przeróżne nagrody.Centrum gier to oficjalna apka Huawei dedykowana graczom. Działa nie tylko na smartfonach z HMS, ale na wszystkich smartfonach z systemem Android. Dzięki niej da się uzyskać dostęp do informacji na temat nadchodzących premier gier, promocji i prezentów. Dodatkowym motywatorem do jej zainstalowania jest program lojalnościowy.Każdy użytkownik, który pobierze gry z Centrum gier lub Huawei AppGallery na wybrany przez siebie smartfon z Androidem, może otrzymać kupony Huawei ze zniżkami sięgającymi 25%. Łączna suma kuponów, które można odebrać zależy od wielkości zakupów w grach – im więcej łącznie się wyda tym więcej otrzyma się kuponów.Osoby, które osiągną piąty poziom programu lojalnościowego, czyli wydający co najmniej 1000 dolarów (ok. 4200 złotych) w ciągu 12 miesięcy, uzyskają dostęp do programu VIP. W nim suma wartości nagród na najwyższych poziomach może przekroczyć kilka tysięcy złotych.Źródło: Huawei