Nowa aplikacja Google ułatwia przesiadkę z iOS na Androida

To odpowiedź na aplikację Przenieś na iOS.

Tajna premiera

Użyteczne rozwiązanie

Apple od dawna oferuje użytkownikom smartfonów z systemem Android aplikację Przenieś na iOS (Move to iOS) umożlwiającą im w razie czego szybkie i łatwe przeniesienie danych takich jak kontakty, wiadomości, zdjęcia i filmy czy internetowe zakładki na urządzenie z iOS. Teraz Google w końcu przygotowało odpowiedź na nią – aplikację Switch to Android.Co ciekawe, Google właściwie wydało swoją aplikację po cichu. Na stronie Przejdź na Androida firma póki co nie wspomina o niej ani słowem. Wcześniej pojawiały się plotki o tym, iż ta była w przygotowaniu, ale to wszystko – nie było żadnych oficjalnych zapowiedzi ani prezentacji. Co więcej, w tej chwili aplikacja Switch to Android nie wyskakuje w wynikach wyszukiwania, czy to w internetowych wyszukiwarkach takich jak Google czy to w wyszukiwarce App Store. Dostęp do niej można na razie uzyskać tylko za pomocą bezpośredniego linku.Apple udostępniło aplikację Przenieś na iOS (Move to iOS) w 2015 roku. Oznacza to, że musieliśmy czekać aż 7 lat na podobną aplikację od Google. Dobrze jednak, że w końcu się jej doczekaliśmy.Dotychczas aby przenieść swoje dane chociażby z iPhone’a, trzeba było pobrać na smartfon aplikację Dysk Google, zalogować się w niej do konta Google i zapisać w jej chmurze kopię zapasową zdjęć, filmów czy kalendarza z urządzenia. Następnie na urządzeniu z Androidem trzeba było zalogować się do tego samego konta Google.Aplikacja Switch to Android została zaprojektowana przez Google specjalnie z myślą o zamianie telefonu z iOS na telefon z Androidem. Ta nie dość, że ułatwia przeniesienie kontaktów, wydarzeń z kalendarza, zdjęć i filmów, to oferuje przydatne porady – na przykład przypominające o tym, by wyłączyć iMessage – by wiadomości od innych użytkowników urządzeń Apple pojawiły się na nowym smartfonie.