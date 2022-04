TikTok testuje funkcję „nie lubię”. Pozwoli oznaczyć nieprzyzwoite komentarze

Nachodzi przydatna nowość?

TikTok pozwoli dać kciuka w dół komentarzom

Rozpoczęliśmy testowanie sposobu pozwalającego użytkownikom na identyfikowanie komentarzy, które uważają za nieistotne lub niestosowne. Informacje zwrotne od społeczności będą stanowiły uzupełnienie szeregu czynników, które już stosujemy, aby sekcja komentarzy była stale aktualna i stanowiła miejsce autentycznego zaangażowania. Aby nie wywoływać złych emocji między członkami społeczności ani nie demoralizować twórców, tylko osoba, która zarejestrowała niechęć do danego komentarza, będzie mogła zobaczyć, że to zrobiła.

TikTok poinformował o rozpoczęciu testów przycisku „nie lubię” w sekcji komentarzy. Ma on ułatwić użytkownikom oznaczanie nieodpowiednich treści i pomóc uczynić platformę „bezpieczniejszym miejscem”. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy narzędzie pojawi się w stabilnej wersji aplikacji i kto ma dostęp do jego eksperymentalnej odsłony.ostatnio skupia się na wprowadzaniu rozwiązań mających poprawić samopoczucie najmłodszych osób korzystających z usługi. Na oficjalnym blogu pojawił się właśnie post przedstawiający kroki poczynione już w tę stronę. Okazuje się, że w 2021 roku moderatorzy mają wgląd w ilość treści usuwanych przy zerowej licznie wyświetleń oraz kont usuniętych z powodu podejrzenia, że należą do osób poniżej 13 roku życia.Dzięki temu TikTok będzie mógł jeszcze lepiej informować o tym, ile materiałów niezgodnych z regulaminem jest usuwanych z platformy. Inwestycje w ulepszone algorytmy mają docelowo przyczynić się do znacznego przyspieszenia tempa identyfikacji przypadków naruszenia zasad. Niedługo użytkownicy doświadczą jeszcze jednej ważnej nowości., który będzie dostępna przy każdym umieszczonym na TikToku komentarzu. Pojawi się w postaci kciuka w dół – tuż obok dostępnej od dawna ikony serca. Za kilka miesięcy narzędzie pojawi się u wszystkich użytkowników, lecz na razie dostęp do niego ma wyłącznie garstka internautów. Będzie to kolejny sposób na wyrażenie swojej dezaprobaty –Jak możemy wyczytać z oficjalnego bloga platformy:Nie zobaczymy więc liczby łapek w dół pozostawionych pod komentarzami – chyba że to nasze wpisy będą „nielubiane”. Sam pomysł na funkcję prezentuje się naprawdę w porządku, problem może zacząć się jednak wtedy, kiedy zacznie być ona nieco nadużywana. Na razie jednak musimy poczekać na moment jej publicznej implementacji.Źródło i foto: TikTok