Waze zabierze Cię niebawem w nostalgiczną podróż do lat 70, 80 i 90.

Aplikacja otrzyma specjalne motywy.

Waze – nostalgiczne motywy

Funkcja tymczasowa

Dzisiaj trochę trudno uwierzyć w to, że nie tak dawno temu ludzie radzili sobie bez nawigacji samochodowych oraz aplikacji takich jak Mapy Google czy. Mimo że Waze zadebiutował w 2006 roku jako izraelski FreeMap, dopiero w 2008 roku zmienił nazwę na Waze, a w 2013 roku został zakupiony przez Google, deweloperzy aplikacji chcą, aby jej użytkownicy poczuli, jak Waze by wyglądał, gdyby istniał w latach 70, 80 i 90. XX wieku.Waze postanowił wprowadzić do swojej aplikacji trzy– motywy które przeniosą Cię do wspomnianych. Dodają one wyłącznie zmiany kosmetyczne, ale są zwyczajnie ciekawe i ładne. Motyw z lat 70. sprawi, że Twoim nawigatorem będzie DJ, a pojazdem przemieszczającym się na mapie będzie kwiecisty van. Motyw z lat 80. wprowadzi z kolei instruktora aerobiku i sportowy samochód „Rad Racer”, a motyw z lat 90. sprawi, że nawigatorem będzie gwiazda popu, a autem dwudrzwiowy „SUV4EVA”.Motywy na razie wyłącznie zapowiedziano i póki co nie ma ich w aplikacji. Zapewne pojawią się jednak w ciągu kilku dni. Warto zatem czekać na aktualizację.Co istotne, choć motywy mają być dostępne globalnie, a więc także w Polsce, będą widoczne w aplikacji tylko, jeśli zmienisz jej język na angielski, francuski lub portugalski. Aby to zrobić, wystarczy że przejdziesz do zakładki Mój Waze, dotkniesz kolejno ikony zębatki, baneru z napisem Ogólne, a następnie Język. Potem wybierz jeden z wymienionych języków i zrestartuj aplikację. Wówczas opcja zmiany motywu pojawi się w oknie Mój Waze.Z trzech omówionych motywów będzie można korzystać w aplikacji Waze przez ograniczony czas, choć jeszcze nie określono, o jakim czasie mowa. Ciekawe, czy potem Waze wprowadzi inne, równie nostalgiczne i ciekawe motywy.Rzecz jasna, aplikację Waze pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Waze , fot. tyt. Waze