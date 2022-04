Aktualizacje Windows 10 i 11 powodują problemy z przeglądarkami internetowymi

Edge, Chrome i Firefox odmawiają działania.

Windows KB5012599 i KB5012592 - błąd 0xc0000022

"Aplikacja nie mogła się poprawnie uruchomić (0xc0000022). Kliknij OK, aby zamknąć aplikację."

Dawno już nie informowaliśmy Was o żadnych usterkach wywoływanych przez kolejne aktualizacje systemów Windows 10 i Windows 11. Faktycznie, w ostatnich tygodniach było ich zauważalnie mniej. Czy to znaczy, że firma Microsoft jeszcze lepiej dopracowuje udostępniane łatki? Być może, ale wcale nie oznacza to, że problemy od czasu do czasu nie będą się pojawiać. Użytkownicy przeglądarek internetowych Chrome, Edge i Firefox donoszą, że kwietniowe aktualizacje Windows doprowadziły do niestabilnego działania tychże narzędzi.Drugi wtorek miesiąca już za nami. Microsoft zwyczajowo w ten właśnie dzień udostępnia zbiorcze aktualizacje w cyklu "Patch Tuesday". Taka sytuacja miała miejsce także i 12 kwietnia, kiedy to w Windows Update pojawiły się patche dla Windows 10 i Windows 11 . Niestety, po zainstalowaniu kwietniowych aktualizacji u niektórych użytkowników OS-ów pojawiły się problemy w postaci błędu 0xc0000022.Błąd 0xc0000022 wyświetlany jest podczas uruchamiania przeglądarek internetowych Chrome Firefox . Doniesienia o tym pojawiły się w Centrum Opinii. Aplikacji nie da się uruchomić, a próbie towarzyszy komunikat o treści: