Zyski z TikToka są ogromne, przegonią nawet razem wziętego Twittera i Snapchata

Fenomen TikToka wciąż nie przemija. Użytkownicy aplikacji, głównie młodzi, często oglądają proste i niedługie treści nagrane w pionie. Są wśród nich popularniejsze niż filmy oferowane przez portal YouTube. Oczywiście również na TikToku można znaleźć bardziej zaawansowane materiały, ale zdaje się, że śmieszne i czysto rozrywkowe filmiki są wciąż jego głównym motorem. Serwis jest popularny do tego stopnia, że prześciga niegdysiejszych mocnych rywali z USA.



TikTok pobija kolejne rekordy przychodów, a ich większość pochodzi z samego USA

Według raportu firmy badawczej Insider Intelligencje, przychody z reklam na TikToku mają się potroić w 2022 roku. To da wynik przeszło 11 miliardów dolarów (około 47 miliardów złotych). Dzięki temu zarobki chińskiej firmy ByteDance, która jest w posiadaniu TikToka, prześcigną te zapewniane przez zachodniego Twittera i Snapchata. Nie mam na myśli ich pojedynczo, a łącznie. TikTok wygeneruje więcej pieniędzy niż oba wspomniane serwisy razem wzięte.





TikTok jest zdecydowanie w czołówce generowania zysków dla właścicieli multimedialnych platform społecznościowych / Foto: Pixabay



Szacuje się, że w 2022 roku przychody z Twittera wyniosą 5,58 miliardów dolarów (prawie 24 miliardy złotych złotych), a ze Snapchata 4,86 miliardy dolarów (nieco mniej niż 21 miliardów złotych). Jak widać nawet suma z tych dwóch platform wciąż nie dobija do 11 miliardów dolarów z prognoz zarezerwowanych dla TikToka. Prawie 6 miliardów dolarów (mniej więcej 25,6 miliardów złotych) w tej tiktokowej sumie ma pochodzić ze Stanów Zjednoczonych. A to ciekawa kwestia, jeśli weźmiemy pod uwagę niegdysiejsze przepychanki i próby zakazania TikToka w USA w obawie o przekazywanie informacji od amerykańskich obywateli do centrów danych w Chinach.



Liczba użytkowników TikToka eksplodowała, przy tak dużej bazie zyski muszą być naprawdę wysokie

Tak znaczne przychody z reklam na TikToku są możliwe dzięki bardzo dużej liczbie ponad 1 miliarda aktywnych użytkowników. Jak zaznaczyła Debra Aho Williamson, która jest analitykiem w Insider Intelligence - "Baza użytkowników TikTok eksplodowała w ciągu ostatnich kilku lat, a ilość czasu, jaką użytkownicy spędzają w tej aplikacji, jest niezwykła."





ByteDance zarabia coraz więcej.