Netflix z funkcją „uwielbiam to”. Podwójne kciuki nowym sposobem na ocenianie produkcji

Nowość, która może okazać się przydatna.

Netflix z usprawnionym systemem oceniania produkcji

Źródło: wł.

Podwójny przycisk kciuków w górę to sposób na dopracowanie swoich rekomendacji, aby oglądać jeszcze więcej seriali i filmów inspirowanych tym, co kochasz. Kciuk w górę nadal informuje nas o tym, co Ci się podobało, a my wykorzystujemy tę reakcję do tworzenia podobnych rekomendacji. Natomiast podwójny znak kciuka w górę informuje nas o tym, co pokochałeś, i pomaga nam jeszcze bardziej sprecyzować rekomendacje. Na przykład, jeśli zaznaczyłeś, że uwielbiasz serial Bridgerton, możesz zobaczyć jeszcze więcej programów lub filmów z udziałem tej obsady lub z wytwórni Shondaland.

Netflix ogłosił wprowadzenie nowej funkcji „uwielbiam to”, która pozwoli jeszcze lepiej dostosować to, co pojawi się na stronie głównej każdego użytkownika. Przycisk oznaczony ikoną dwóch kciuków został umieszczony tuż obok już istniejących rozwiązań „to nie dla mnie” oraz „podoba mi się”.Ostatnia aktualizacja zawartości platformy Netflix miała miejsce w styczniu, kiedy to zdecydowano się zaimplementować opcję pozwalającą na szybkie usunięcie wybranych produkcji z sekcji „Moja lista” . Potem z kolei podzielono się niezbyt zadowalającymi planami na pobieranie opłaty za współdzielenie konta . Teraz natomiast mamy do czynienia z następną interesującą funkcją, która powinna już być dostępna dla wszystkich subskrybentów.Mowa tu o przyciskustanowiącym kolejny sposób na ocenianie oglądanych treści. Wybieranie tej opcji będzie miało jeszcze większy wpływ na to, co będzie nam polecane za pośrednictwem strony głównej platformy. Funkcja została oznaczona grafiką dwóch kciuków w górę i można ją dostrzec tuż obok istniejących od 2017 rozwiązań „to nie dla mnie” oraz „podoba mi się”.Trzeba przyznać, że mówimy o naprawdę przydatnej nowości. Nie każdy film lub serial podoba nam się przecież na tyle, byśmy po jego obejrzeniu mieli ciarki na całym ciele. Do oznaczania właśnie takich treści posłuży narzędzie „uwielbiam to”, co docelowo ma sprawić, iż będziemy oglądać jeszcze więcej jeszcze lepszych tytułów. Oczywiście szczegóły algorytmów kryjących się za funkcją nie są znane.Jak jednak informuje Christine Doig-Cardet, dyrektorka działu ds. innowacji produktów w Netflix:Zobaczymy jak funkcja sprawdzi się w praktyce. Jest już ona dostępna u wszystkich konsumentów – również w Polsce. Dostęp do niej można uzyskać praktycznie na każdym urządzeniu, na którym istnieje aplikacja Netflixa Źródło i foto: Netflix