Microsoft ma złe wieści. Pasek zadań w Windows 11 dalej będzie beznadziejny

Microsoft stanowczy w kwestii relokacji paska zadań w Windows 11

W połowie lutego bieżącego roku informowaliśmy Was, że pasek zadań w Windows 11 przejdzie pożądaną metamorfozę. Microsoft podjął decyzję o przywróceniu funkcji " przeciągnij i upuść ", a także zmiany rozmiaru paska zadań w Windows 11. Trudno mówić tu o rewolucji - jest to raczej przywracanie stanu z Windows 10, który wbrew woli użytkowników postanowiono zmienić. Niestety, zmianom wdrażanym w aktualizacji 22H2 Sun Valley 2 nie będzie towarzyszyła inna, o którą zabiega wiele osób.W tej chwili pasek zadań w Windows 11 nie obsługuje podstawowych funkcji, do których przyzwyczaiły użytkowników poprzednie wydania systemu. Nie ma pełnego menu prawego przycisku myszy, obsługi przeciągania i upuszczania nań ikon, czy wreszcie możliwości zmiany jego lokalizacji. Choć dwie pierwsze opcje zostaną przywrócone, Microsoft zapowiedział, że nie myśli o wprowadzaniu trzeciej z nich.