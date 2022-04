Oto najpopularniejsze aplikacje w Polsce. Zaskoczenie na podium

Ciekawostka.

Najpopularniejsze aplikacje w Polsce

Chyba każdy lubi czytać różnego rodzaju ciekawostki. Taką stanowią niewątpliwie wyniki najnowszego badania Mediapanel za marzec 2022 roku, dotyczącego popularności aplikacji w Polsce. Coś mi się wydaje, że mało który czytelnik naszego serwisu obstawiłby poprawnie pięć apek o największej liczbie użytkowników w ubiegłym miesiącu. A może jednak? Jeżeli macie już swoje typy, zapraszamy do dalszej lektury.W badaniu Gemiusa przyjrzano się najpopularniejszym w Polsce aplikacjom pod kątem ich liczby tak zwanych realnych użytkowników (RU). Przez realnych użytkowników określa się liczbę osób, które odwiedziły i wygenerowały co najmniej jedną odsłonę w danym kanale mediowym - grupie, domenie lub aplikacji. Było to kryterium decydujące o popularności.Przy okazji w tabeli zaprezentowano też zasięg, czyli procentowy udział RU w populacji wszystkich realnych użytkowników korzystających z internetu. Ostatnią z wartości ujętych w analizie był ATS, czyli średni czas, jaki realni użytkownicy spędzają na danym kanale mediowym. To iloraz sumy czasów realnych użytkowników i liczby tych użytkowników.Najpopularniejsza aplikacja w Polsce to... aplikacja Google. Nikt nie zgadł, prawda? Zarejestrowała aż 25 062 858 RU. Na drugim miejscu podium znalazł się YouTube z liczbą 23 494 050 RU, a na trzecim Facebook z wynikiem 22 658 292 RU. Dopiero na 12. pozycji uplasował się TikTok, na 13. Netflix, a na 15. Spotify Music. Jedyną audytowaną aplikacją na liście, z najdokładniej oszacowaną liczbą RU, jest Allegro z wynikiem 10 934 676 RU na 14. lokacie