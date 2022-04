Microsoft Edge z ważną zmianą. Kluczowa funkcja ulepszona

Ucieszycie się.

Uśpione karty w Microsoft Edge 100

Ależ ten czas leci! Ledwie w styczniu 2021 roku informowałem Was, że do przeglądarki internetowej Microsoft Edge 89 trafiła eksperymentalna funkcja usypiania kart (ang. Sleeping Tabs), a dziś donoszę o którejś już jej aktualizacji. W Microsoft Edge 100 uśpione karty działają teraz będą jeszcze lepiej i przekładają się na jeszcze większe oszczędności w wykorzystaniu pamięci RAM oraz procesora. To znakomita wiadomość zwłaszcza dla użytkowników laptopów oraz posiadaczy mniej wydajnych desktopów.Uśpione karty debiutujące po raz pierwszy w stabilnym wydaniu Microsoft Edge 90 po dziesięciu wydaniach przeglądarki są dopracowane niemal do granic możliwości. Rzeczona funkcja automatycznie przełącza karty w tryb uśpienia po tym, jak te spędzą pewien czas w tle i bez ingerencji ze strony użytkownika, zwalniając tym samym część zasobów. Internauta w opcjach programu może określić jak szybko usypiane będą karty.W Microsoft Edge 100 zaktualizowano uśpione karty w taki sposób, aby umożliwić stronom, które współużytkują instancję przeglądania z inną stroną, przechodzenie w stan uśpienia. Dzięki tej zmianie średnio owięcej kart będzie usypianych, oszczędzając przez to jeszcze więcej zasobów. Każda śpiąca karta zmniejsza wykorzystanie pamięci RAM średnio oi ozmniejsza wykorzystanie procesora. To z kolei przekłada się na dłuższy czas pracy laptopów na baterii oraz większą responsywność w przypadku pecetów o mniejszej mocy obliczeniowej.Odwiedzając ustawienia, a konkretnie sekcję "wydajność", użytkownik może zobaczyć jakie oszczędności generuje w jego przypadku aktywna funkcja.