WhatsApp lepiej poinformuje o procesie pobierania plików

WhatsApp otrzyma ulepszone powiadomienia dot. pobieranych plików

WhatsApp już wkrótce wzbogaci się o funkcję, która umożliwi wgląd w przewidywany czas pobierania i udostępniania plików. Dzięki temu użytkownicy będą dokładnie wiedzieć, kiedy przesyłany przez nich np. film jest gotowy do otworzenia przez odbiorcę. Nowe powiadomienia pojawiły się na razie wyłącznie w wersji beta komunikatora.Nie można oprzeć się wrażeniu, że ostatnio sporo dzieje się w kontekście usługi WhatsApp. Zaledwie wczoraj sieć obiegła informacja o ulepszeniach systemu znikających wiadomości , a nie tak dawno informowaliśmy Was o odświeżonym interfejsie aparatu czy usprawnieniach dotyczących tzw. „głosówek” . Najwięcej emocji wzbudziło chyba jednak podwyższenie limitu dotyczącego maksymalnego rozmiaru wysyłanych plików do 2 GB Jeśli ucieszyliście się na wieść o tej zmianie, to nie możecie przejść obojętnie również wobec tytułowej nowości. Jak informuje redakcja portalu WABetaInfo – programiści rozpoczęli testy kilku powiadomień, które mogą okazać się niezwykle przydatne. Mowa tu oStosownaoraz wysłania stu procent danych do nadawcy. Sam postęp udostępniania/pobierania będzie wyświetlany w sposób tekstowy oraz obrazowany za pomocą domykającego się zielonego okręgu. Całość prezentuje się przejrzyście i dosyć dziwi fakt, że firma Meta dopiero teraz zdecydowała się na dodanie tak podstawowej funkcji. Warto jednak nadmienić, iż Messenger także jej nie posiada.Te nowe powiadomienia przydadzą się zwłaszcza przy wysyłaniu sporych plików, więc zbieżność testowania funkcji tuż po ogłoszeniu zniesienia limitu raczej nie jest przypadkowa. Nie wiadomo jednak, kiedy zmiany pojawią się u wszystkich użytkowników. Na razie dostrzeżono je w wersji beta komunikatora – zarówno na Androidzie , iOS, jak i WWW. Należy więc uzbroić się w odpowiednią dawkę cierpliwości.Źródło: WABetaInfo / Foto. pixabay.com (@antonbe)