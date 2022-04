Mapy Google z ulepszoną AI. Kolejne informacje będą aktualizowane automatycznie

Użytkownicy będą zadowoleni.

Google ulepszy sztuczną inteligencję w swoich Mapach

Źródło: Google

Eksperymentujemy również ze sposobami wykorzystania obrazów do aktualizacji innych przydatnych informacji. Na przykład, począwszy od Stanów Zjednoczonych, uruchamiamy pilotażowy program obrazowania stron trzecich, który pozwoli Ci zobaczyć najbardziej aktualne informacje o ograniczeniach prędkości w Twoim mieście, co może pomóc Ci zachować bezpieczeństwo podczas jazdy. Oto jak to działa: Powiedzmy, że nasze systemy uznają, że informacje o ograniczeniach prędkości na danej autostradzie wymagają aktualizacji. Z pomocą zewnętrznych partnerów, którzy już zbierają zdjęcia dróg w celu ulepszenia tras dostaw, możemy poprosić o przesłanie zdjęcia konkretnego odcinka drogi, na którym znajduje się również znak ograniczenia prędkości. Jeśli partner dysponuje takim zdjęciem, wykorzystujemy kombinację sztucznej inteligencji i pomocy naszego zespołu operacyjnego, aby zidentyfikować znak na zdjęciu, wyodrębnić nowe informacje o ograniczeniu prędkości i zaktualizować Mapy Google.

Mapy Google wzbogacą się wkrótce o jeszcze bardziej zaawansowane systemy zasilane przez sztuczną inteligencję. Dzięki temu niektóre informacje będą aktualizowane w czasie rzeczywistym – mowa o zmianach w ograniczeniach prędkości czy godzinach otwarcia sklepów i restauracji. Koncern przy okazji podzielił się szeregiem ciekawostek.Wiele osób z pewnością nie wyobraża sobie podróży bez wykorzystania Map Google. Od kilku lat mamy do czynienia nie tylko z prostą nawigacją, ale platformą pozwalającą na znalezienie restauracji, hotelu czy połączenia komunikacji miejskiej w konkretnej lokalizacji. Znaczna część funkcji wspierana jest przez sztuczną inteligencję, co pozwala na ich zautomatyzowanie. Mowa tu chociażby o danych dotyczących natężenia ruchu w wybranym miejscu.Google chce jeszcze bardziej skupić się na tego typu rozwiązaniach, o czym poinformowano za pośrednictwem specjalnego wpisu na blogu. Moc analityczna AI ma pozwolić na. Sztuczna inteligencja pobierać ma dane z przeróżnych źródeł (Przewodnicy Lokalni, właściciele lokali itd.) i na bieżąco aktualizować przestarzałe informacje.Dodatkowojuż wkrótce Mapy wzbogacą się o więcej szczegółów, dzięki którym jazda stanie się docelowo bezpieczniejsza. Google wymienia m.in. zaznaczanie miejsc, gdzie są wyboje, strefy dla dzieci lub miejsca budowy. Trzeba więc przyznać, że plany są ambitne.Jak informuje gigant z Moutain View:Nie wiadomo, kiedy Google wprowadzi opisane aktualizacje Map. Koncern raczej w ogólny sposób przedstawił swoje plany i dążenia – niedawno jednak informowaliśmy Was o nadchodzących nowościach, które także wykorzystają sztuczną inteligencję.Źródło i foto: Google