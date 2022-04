Zakończono wsparcie 70 smartfonów Xiaomi i Redmi

Korzystasz z któregoś z nich?

Koniec wsparcia dla 70 smartfonów Xiaomi

"Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ciągłe aktualizacje zabezpieczeń dla naszych smartfonów, obejmując nimi marki Xiaomi, Redmi i POCO. Aktualizacje zabezpieczeń zazwyczaj zawierają najnowsze poprawki zabezpieczeń i usuwają w nich wszelki luki. Zazwyczaj aktualizacje zabezpieczeń utrzymujemy przez co najmniej 2 lata od rozpoczęcia sprzedaży danego modelu urządzenia"

"Regularnie publikujemy i aktualizujemy listę produktów po zakończeniu wsparcia (EOS), aby pomóc Ci zweryfikować to, czy Twój smartfon będzie jeszcze otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń."

Xiaomi MI 1

Xiaomi MI 2

Xiaomi MI 2A

Xiaomi MI 3

Xiaomi MI 4

Xiaomi MI 4S

Xiaomi MI 4c

Xiaomi MI 5

Xiaomi MI 5s

Xiaomi MI 5s Plus

Xiaomi MI 5c

Xiaomi MI 5X

Xiaomi MI 6

Xiaomi MI 6X

Xiaomi MI 8 SE

Xiaomi MI Note

Xiaomi MI Note 2

Xiaomi MI Note 3

Xiaomi MI Note Pro

Xiaomi MIX

Xiaomi MIX 2

Xiaomi MI MAX

Xiaomi MI MAX 2

Xiaomi MI A1

Xiaomi MI A2

Xiaomi MI A2 Lite

Xiaomi MI Pad

Xiaomi MI Pad 2

Xiaomi MI Pad 3

Xiaomi MI Pad 4

Xiaomi MI Pad 4 Plus

Xiaomi MI MAX 3

Xiaomi MI 8 Lite

Xiaomi MIX 2S

Xiaomi MI MIX 2S

Xiaomi MI 8 Explorer Edition

Xiaomi MIX 3

Xiaomi MI MIX 3

Xiaomi MI 8 UD

Xiaomi MI 9 SE

Xiaomi Lotus

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Wszystko co dobre, szybko się kończy. To powiedzenie ma zastosowanie także do aktualizacji oprogramowania smartfonów. Firma Xiaomi podzieliła się właśnie gigantyczną listą 70 urządzeń, które utraciły oficjalne wsparcie. Trzeba jednak postawić sprawę jasno: posiadacze wielu z tych sprzętów od dawna nie mogli marzyć o nowszym sofcie.Na oficjalnej witrynie Centrum Wsparcia Xiaomi pojawiła się długa lista smartfonów Xiaomi i Redmi, których właściciele nie mogą dłużej liczyć na dostęp do aktualizacji bezpieczeństwa i innych poprawek.- czytamy.Jednym słowem: na liście pojawiły się zarówno nowsze smartfony, jak i te, których wsparcie dawno już się zakończyło. Urządzeniami bez wsparcia technicznego Xiaomi są:Jeżeli korzystasz z któregoś z wyżej wymienionych telefonów, rozważ przesiadkę na nowszy model.Źródło: Xiaomi