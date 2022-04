WhatsApp ulepszy funkcję znikających wiadomości

Nadchodzą interesujące usprawnienia.

WhatsApp z usprawnieniami funkcji znikających wiadomości

Źródło: WABetaInfo

WhatsApp już wkrótce wzbogaci się o szereg przydatnych funkcjonalności w obrębie znikających wiadomości. Nadchodzą m.in. zmiany w sposobie automatycznego zapisywania multimediów czy opcja zapobiegająca wygaśnięciu niektórych konwersacji. Nowości pojawiły się na razie wyłącznie w wersji beta popularnego komunikatora od firmy Meta.Ostatnio mamy do czynienia z licznymi ogłoszeniami dotyczącymi WhatsAppa. Mowa tu chociażby o wprowadzeniu ulepszeń do wiadomości głosowych , odświeżonym interfejsie aparatu czy ograniczeniu opcji przekazywania wiadomości. Do tego wszystkiego doszło również zniesienie limitu rozmiaru wysyłanych plików . Jak się okazuje – to nie koniec nadchodzących nowości!Informacje przekazane przez redakcję portalu WABetaInfo pozwalają sądzić, że niedługo WhatsApp przestanie pozwalać na automatyczne zapisywanie multimediów w znikających czatach. Co prawda opcja ta była domyślnie wyłączona, lecz bez problemu można było ją aktywować z poziomu ustawień komunikatora. Mówimy więc o opcji zwiększającej prywatność użytkowników i udostępnianych przez nich treści.Jak możemy wyczytać w poście WABetaInfo:Nadal będzie można ręcznie zapisać film lub zdjęcie, lecz zapewne mało kto decyduje się na pobieranie wszystkich plików umieszczanych w konwersacji. Co ciekawe, WhatsApp pozwoli także na zachowanie określonych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem znikających czatów. Opcja ta – moim zdaniem – nieco wyklucza się z funkcją docelowo zapewniającą pełną prywatność odbiorcy i nadawcy.Warto też pamiętać, że WhatsApp niedawno ograniczył przekazywanie już przesłanej wiadomości do więcej niż jednego czatu grupowego jednocześnie. Ma to pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się spamu w aplikacji. Jak więc widać – programiści ostatnio dosyć mocno kładą nacisk na kwestie bezpieczeństwa.Nie wiadomo dokładnie, kiedy opisane zmiany trafią do wszystkich użytkowników. Wiadomo wyłącznie, że stanie się to niedługo.Źródło: WABetaInfo / Foto. WhatsApp