Google pozwoli na jednoczesne wyszukiwanie zdjęć i tekstu

Umożliwi to integracja z Obiektywem.

Google wprowadzi funkcję multisearch

W Google zawsze wymyślamy nowe sposoby, aby pomóc Ci znaleźć informacje, których szukasz - niezależnie od tego, jak trudno jest wyrazić to, czego potrzebujesz. Dlatego właśnie dziś wprowadzamy zupełnie nowy sposób wyszukiwania: jednoczesne korzystanie z tekstu i obrazów. Dzięki multisearch w Obiektywie możesz wyjść poza pole wyszukiwania i zadawać pytania dotyczące tego, co widzisz. Aby zacząć, wystarczy otworzyć aplikację Google w systemie Android lub iOS, stuknąć ikonę aparatu z obiektywem i przeszukać jeden ze swoich zrzutów ekranu lub zrobić zdjęcie otaczającego Cię świata, np. stylowego wzoru tapety w lokalnej kawiarni. Następnie przesuń palcem w górę i stuknij przycisk "+ Dodaj do wyszukiwania", aby dodać tekst.





Źródło: Google

Google ogłosiło wprowadzenie funkcji „multisearch”, która umożliwi użytkownikom wyszukiwanie tekstu i zdjęć w tym samym momencie. Wszystko to za sprawą integracji z Obiektywem Google i ciągle rozwijanej technologii rozpoznawania obrazów. Nowość ma pojawić się u wszystkich internautów w przeciągu kilku miesięcy.Jak będzie ona działać? W celu rozpoczęcia „zabawy” należy udać się do aplikacji Google (zarówno na Androidzie, jak i iOS) i kliknąć ikonę Obiektywu dostępną na pasku wyszukiwania. Wtedy też wystarczy wybrać dowolny obraz z galerii lub zrobić zdjęcie. Jeśli to zrobimy i przesuniemy palcem w górę, to naszym oczom ukaże się nowa ikona plusa – to właśnie ona pozwoli na dodanie tekstu, który będzie brany pod uwagę przy przeczesywaniu sieci przez algorytm.Google opisuje nowość w następujący sposób:Gigant z Moutain View podaje przykład próby znalezienia sukienki, która nam się podoba, lecz posiadamy zdjęcie w niekoniecznie preferowanym przez nas kolorze. Wtedy wystarczy dodać np. „zielony” do tekstowych atrybutów, a wyświetlone zostaną wyłącznie zielone sukienki. Mowa tu więc o możliwości zawężania wyników według koloru, marki czy atrybutów wizualnych. Brzmi naprawdę przydatnie!Samo wprowadzenie funkcjonalności jest możliwe dzięki „najnowszym osiągnięciom w dziedzinie sztucznej inteligencji”, a konkretnie usprawnionemu modelowi– potrafi on przyswajać informacje w różnych formatach. Dostęp do nowości w wersji beta mają jednak na razie mieszkańcy Stanów Zjednoczonych.Google uspokaja jednak, że. Czekamy!Źródło i foto: Google