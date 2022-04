Całe nagranie z premiery Windows 95 nareszcie w sieci

Wspomnień czar.

Premiera Windows 95 na retro nagraniu

Nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale aż do teraz w sieci nie dało się obejrzeć premierowego wydarzenia, w trakcie którego Microsoft prezentował Windows 95 . Na szczęście taki film trafił właśnie do Internetu.Podczas gdy w sieci mogliśmy do tej pory znaleźć niewielkie wycinki z prezentacji Windows 95, pełne 90-minutowe przemówienie było trudniejsze do namierzenia. Na szczęście dobrą robotę wykonali prowadzący kanał Blue OS Museum na YouTube, którzy umieścili rzeczone nagranie w tym właśnie miejscu.Prezentacja z 24 sierpnia 1995 roku to prawdziwa skarbnica "krindżowych" tekstów, zabawnych sytuacji oraz, tak po prostu, doskonały materiał przypominający to, w jaki sposób niemal trzy dekady temu zachęcano ludzkość do korzystania z komputerów osobistych.Naprawdę, omawiane tu wydarzenie to lata 90' XX wieku pełną gębą. Obejrzyjcie je koniecznie.Proszę przyznać się szybko, ilu czytelników naszego serwisu pamięta jeszcze dzień premiery systemu Windows 95? Ilu z Was korzystało z tej właśnie wersji OS-u, rozwijanego przez giganta z Redmond? Ja rzutem na taśmę się załapałem i wspominam go z nostalgią.Źródło: YouTube, mat. własny