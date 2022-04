Windows 11 i 10 otrzymają użyteczną funkcję z macOS

Miło.

Szybki przegląd w Windows 11

Jak kopiować, to od najlepszych. Mówi się przecież nawet, że naśladownictwo jest najwyższą formą uznania. W tym duchu Microsoft postanowił zmodernizować w systemie Windows 11 zachowanie eksploratora plików. Już wkrótce podgląd aktywnych okien przypominać będzie do złudzenia to, co dziś mogą obserwować użytkownicy oprogramowania macOS za sprawą funkcji Szybkiego przeglądu (Quick Look).Podobnie jak okienko podglądu Eksploratora plików, Quick Look to funkcja w macOS, która pozwala na szybkie wyświetlanie podglądu prawie każdego rodzaju plików bez ich otwierania. Podczas gdy funkcja Eksploratora plików działa od niedawna jak marzenie i obsługuje nawet zaawansowane pliki dzięki PowerToys , niektórzy uważają, że Quick Look w systemie macOS jest bardziej atrakcyjny, ponieważ umożliwia wygodny podgląd plików za naciśnięciem klawisza spacji. Okazuje się, że Microsoft pracuje nad analogicznym rozwiązaniem w Windows 10 i Windows 11.