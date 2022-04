Canonical kończy współpracę z rosyjskimi przedsiębiorstwami. Chodzi także o Ubuntu

To musiało nastąpić.

Rosja bez wsparcia Canonical

"Nie będziemy ograniczać dostępu do łatek bezpieczeństwa dla użytkowników prywatnych Ubuntu w Rosji. Platformy wolnego oprogramowania, takie jak Ubuntu, technologie VPN i Tor, są ważne dla tych, którzy szukają wiadomości i dialogu poza kontrolą państwa. Wszelkie nasze przychody płynące z wpłat mieszkańców Rosji na wyżej wymienione cele będziemy kierować na pomoc charytatywną Ukrainie"

"Jako firma i społeczność jesteśmy zbulwersowani bezsensowną utratą życia, niszczeniem mienia i dziedzictwa, jakie mają miejsce na Ukrainie"

Skutki decyzji Canonical

Wygląda na to, że rok 2022 nie będzie rokiem Linuksa w Rosji. Canonical w swoim najnowszym komunikacie prasowym poinformowało, że zrywa swoje dotychczasowe relacje z podmiotami w Rosji. Oznacza to natychmiastowe zakończenie wsparcia, partnerstw i innego rodzaju współpracy z firmami działającymi w kraju, który 24 lutego bieżącego roku najechał na Ukrainę.W odpowiedzi na rosyjską inwazję i działania wojenne na Ukrainie firma Canonical wysłała zawiadomienie o zakończeniu wsparcia, świadczenia usług profesjonalnych i relacji partnerskich z rosyjskimi przedsiębiorstwami. Zobowiązania nie zostaną wznowione do momentu, w którym przestaną obowiązywać szerokie sankcje nałożone na Rosję przez demokratyczne kraje zachodu.- czytamy w informacji prasowej.Canonical aktywnie wspiera osoby dotknięte wojną, pragnąc jednocześnie zapewnić im jak największe bezpieczeństwo finansowe, emocjonalne i fizyczne. Firma również oferuje pomoc osobom z całego świata, które włączylły się w niesienie pomocy ofiarom przebywającym w Ukrainie i uchodźcom poza granicami tego kraju.- głosi podsumowanie komunikatu.Rosyjskie firmy wykorzystujące otwarte oprogramowanie z miejsca nie odczują zmiany stanowiska Canonical. To może nastąpić dopiero w perspektywie miesięcy, kiedy to blokada aktualizacji bezpieczeństwa może okazać się czymś naprawdę kłopotliwym. Trzeba pamiętać, że Linux działa przede wszystkim w serwerowniach, także tych w Rosji. Dość powiedzieć, że duża część routerów i switchy wykorzystuje rozwiązania bazujące na Linuksie...Źródło: Canonical