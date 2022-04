5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #282]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Gramly

Cena: 0 zł / Zawiera Reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 18,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

W tym tygodniu proponujemy zestaw narzędzi przydatnych dla osób prowadzących konto na Instagramie, nietypową klawiaturę, a także aplikację do słuchania podcastów. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się z tajemniczą grą przygodową oraz minimalistycznym tytułem pełnym smoków.

tOndO keyboard

Cena: 0 zł / Android: Zależy od urządzenia

Zestaw narzędzi, które ułatwią korzystanie i prowadzenie konta na Instagramie. Za ich pomocą możemy między innymi pobierać posty (zdjęcia i wideo) i relacje wybranych osób, przycinać zdjęcia i tworzyć kolaże itp. Wbudowany generator stylizowanego tekstu pozwoli z kolei wyróżnić opis w biogramie.Dodatkowym atutem jest funkcja przezroczystego Instagrama - na aplikację nakładany jest obraz z kamery, co pozwala na bezpieczne korzystanie podczas chodzenia..

Supercasts

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 7,09 zł-34,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Nietypowa klawiatura z minimalistycznym designem. Wyróżnia się sposobem wprowadzania znaków - litery wyświetlane są na kilku okrągłych tarczach. Wystarczy przeciągać palec po wybranych literach. Układ oparty jest na tradycyjnej klawiaturze QWERTY, dzięki czemu nauka płynnego pisania nie zajmie zbyt długo.Nie zabrakło również najbardziej przydatnych narzędzi jak schowek z historią, skróty do kopiowania i wklejania, a także dżojstik do precyzyjnego ustawiania kursora.

Cat Museum

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 5,39 zł-21,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Nieskomplikowana aplikacja dla miłośników podcastów. Oferuje przejrzysty interfejs i wszystkie najbardziej przydatne funkcje. Wybieramy kraj i interesujące nas gatunki - aplikacja wypełni stronę główną propozycjami podcastów. Wybrane audycje możemy dodawać do ulubionych. Nie zabrakło również możliwości pobierania odcinków do słuchania offline.Sam odtwarzacz pozwala na dostosowanie prędkości i dodawanie podcastów do playlisty.

Flappy Dragon

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: ,49 zł-459,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Tajemnicza gra przygodowa w surrealistycznej oprawie. Nasz bohater przypadkiem otrzymuje zadanie naprawy muzeum strzeżonego przez złośliwego kota. Przemierzamy tajemnicze korytarze, rozwiązujemy zagadki, odkrywamy kolejne elementy fabuły. Wszystko ujęte w atrakcyjną i starannie wykonaną oprawę graficzną.Za darmo możemy rozegrać część przygody. Dostęp do wszystkich rozdziałów historii wymaga wykupienia pełnej wersji gry.

Minimalistyczna gra, w której sterujemy tytułowym smokiem. Naszym zadaniem jest uderzanie palcem w ekran w odpowiednim momencie - każde uderzenie to ruch skrzydłami, musimy omijać przeszkody, trafiać w przeciwników, zbierać skrzynie i inne nagrody itd. W miarę postępów zyskujemy kolejne jaja smoków do wyklucia - każde stworzenie ma nieco inną charakterystykę lotu. Dostępne są równie akcje specjalne (np. niszczenie wież, spowalnianie czasu).To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!