GUNS UP! - powiew świeżości dla gier tower defense (recenzja gry)

Komiksowa gra strategiczna.





GUNS UP! – obrona wieży w nowoczesnym wydaniu

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 3,89 zł-409,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Gry typu tower defense cały czas cieszą się sporą popularnością. Nic dziwnego - ulepszanie bazy i wypuszczanie do obrony kolejnych jednostek to stosunkowo prosty przepis na przyjemny tytuł strategiczny. Sprawdza się również na ekranach smartfonów.GUNS UP! to nowy przedstawiciel gatunku, który dodaje do zabawy kilka elementów i przyciąga uwagę komiksową oprawą graficzną.Poza klasyczną rozbudową bazy, ulepszaniem jednostek i odpieraniem ataków mamy również możliwość atakowania baz innych graczy. To właśnie ten element rywalizacji z żywym przeciwnikiem daje najwięcej frajdy i zdecydowanie uatrakcyjnia rozgrywkę. Sama mechanika gry nie jest przesadnie innowacyjna. W trakcie bitew wybieramy jednostki i stosujemy akcje specjalne.Warto wspomnieć także o ciekawostkach w stylu tworzenia sojuszy czy wyzwaniach (obrona przed hordami zombie, ucieczka z więzienia itp.). Wszystko ujęte w starannie wykonanej i przyjemnej dla oka oprawie.Minusy? Tytuł sporadycznie męczą przypadłości wieku dziecięcego (błędy są regularnie poprawiane aktualizacjami). Mikropłatności są nieco nachalne, ale nie odbiegają zbytnio od rynkowych standardów.W ogólnym rozrachunku GUNS UP! to przyjemna gra strategiczna dla każdego. Nie jest przesadnie skomplikowana, i zapewnia sporo frajdy.